Urbs ampliará testes de estações-tubo autônomas em Curitiba

A Urbanização de Curitiba (Urbs) planeja expandir os testes de estações-tubo autônomas no segundo semestre deste ano. Há cerca de um ano, a empresa vem testando um modelo na Praça Rui Barbosa, que permite o acesso direto dos passageiros mediante validação do cartão-transporte ou cartões de crédito/débito.

O sistema funciona com um mecanismo de clausura, composto por dois portões sequenciais que criam um ambiente intermediário protegido. A estação-tubo da Praça Rui Barbosa, que atende a linha Pinheirinho/Rui Barbosa, foi escolhida por ser uma das maiores da cidade, recebendo cerca de 5 mil pessoas diariamente.

Segundo Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs, o objetivo é avaliar diferentes modelos para encontrar a opção mais eficiente e bem aceita pelos usuários. “Uma das vantagens é reduzir o tempo de espera do passageiro, com embarque rápido e redução de filas”, explica.

O tempo de entrada pela porta automática é atualmente de 15 segundos, mas pode ser ajustado para até 8 segundos. O sistema inclui câmeras que verificam se apenas uma pessoa está na clausura e um validador com biometria facial para conferir se o usuário é o proprietário do cartão-transporte.

Thiago Marquardt, gestor de Planejamento e Desenvolvimento da Urbs, informa que ajustes estão sendo feitos nos sensores e na velocidade das portas. “A intenção também é rever algumas regras de programação da automação para ganhar velocidade”, acrescenta.

O desenvolvimento do sistema começou em 2019, em parceria com a empresa Assa Abloy. A Urbs continuará avaliando a tecnologia, o tempo de acesso e a aceitação dos usuários para aprimorar o serviço de transporte público na capital paranaense.