Uma bolsa preta suspeita deixada na manhã desta quinta-feira (10) nas proximidades da pracinha do Batel, em Curitiba, fez com que houvesse o deslocamento do Esquadrão Antibombas da Polícia Militar (PM) para o local. A PM isolou parte da Rua Desembargador Costa Carvalho, próximo da Avenida do Batel. Ao verificar o conteúdo do material foi percebido que se tratava de roupas.

Segundo o Batalhão de Operações Especiais (Bope), uma chamada telefônica informou que uma bolsa teria sido encontrada abandonada no local. Por apresentar um volume estranho, um pedestre ligou para a PM. Seguindo o protocolo de segurança, o Esquadrão Antibombas foi comunicado e uma equipe foi deslocada. Ao verificar o conteúdo da bolsa foi notado que dentro tinham roupas e que nada poderia ser prejudicial para a comunidade. Agentes de trânsito chegaram a orientaram os motoristas que passavam pela região.