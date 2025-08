Entregadores do iFood vão poder usar bike alugada a semana toda em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Tembici, que é a maior empresa de micromobilidade da América Latina, e o iFood acabam de lançar o “Bike Pra Você” em Curitiba. É uma novidade que vai facilitar – e muito – a vida dos cicloentregadores.

São 150 novas bicicletas elétricas chegando à cidade, ampliando o programa iFood Pedal que já existia por aqui. O que muda mesmo é o formato: agora os entregadores podem ficar com a bike por até uma semana inteira, sem precisar devolver no fim do dia.

A grande sacada do negócio é que o entregador não precisa mais se preocupar em devolver a bicicleta ao final de cada jornada. Isso significa mais tempo trabalhando e menos tempo perdido em logística. “Sabemos que o dia a dia dos entregadores é dinâmico e desafiador. Com esse formato, queremos proporcionar mais conveniência e otimização do tempo de trabalho, melhorando a experiência tanto para quem entrega quanto para quem recebe”, afirma Thiago Boufelli, diretor de operações (CBO) da Tembici.

E como funciona? É bem simples! O cicloentregador acessa o aplicativo do iFood, escolhe a opção de assinatura semanal e agenda a retirada da e-bike. Precisa apresentar os documentos básicos (CPF, RG e comprovante de residência) e pronto.

A assinatura custa R$ 95 por semana – o que dá menos de R$ 14 por dia. O pagamento é feito na hora da retirada, com cartão de crédito, no posto que fica na Rua Gen. Carneiro, 164, bem no Centro de Curitiba.

Projeto em crescimento

A previsão é expandir para outras capitais como São Paulo, Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Brasília. Ao todo, serão mais de 1.200 novas bicicletas elétricas distribuídas nessas cidades. Salvador também está na lista e vai receber o programa em breve.

“O lançamento do Bike Pra Você integra um conjunto de iniciativas contínuas que promovemos com o objetivo de valorizar o entregador. Faz parte do nosso compromisso em oferecer oportunidades reais de desenvolvimento para esses profissionais. O acesso facilitado às bicicletas elétricas representa um avanço importante, ao proporcionar uma opção de entrega mais eficiente e alinhada à rotina de quem está nas ruas”, destaca Pedro Somma, diretor de Crescimento de Impacto e Inovação do iFood.