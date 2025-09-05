Estradas

Engavetamento na BR-277 causa congestionamento no sentido Litoral

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 05/09/25 16h44
Imagem mostra o movimento na BR-277, em Curitiba. A saída está mais cheia que a chegada. Há prédios ao fundo e céu nublado.
Foto ilustrativa: Átila Alberti / arquivo Tribuna do Paraná.

Seis veículos se envolveram em um engavetamento no km 31 da BR-277, em Morretes, no começo da tarde desta sexta-feira (05). Por sorte, ninguém se feriu no acidente, que bloqueou parcialmente a rodovia no sentido litoral.

Uma das faixas ficou interditada por aproximadamente uma hora, enquanto as equipes trabalhavam na remoção dos veículos danificados e seus ocupantes. Os trabalhos de limpeza da pista ainda estão em andamento para a liberação total do fluxo.

+ Leia mais

O incidente já provocou uma fila de aproximadamente 1,5 km na região, afetando motoristas que seguem em direção ao litoral paranaense neste início de feriado prolongado para os curitibanos.

Motoristas que planejam utilizar a BR-277 devem ficar atentos e, se possível, buscar rotas alternativas até a completa normalização do tráfego. A Polícia Rodoviária Federal recomenda paciência e cautela ao passar pelo trecho.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna