Engavetamento na BR-277 causa congestionamento no sentido Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Seis veículos se envolveram em um engavetamento no km 31 da BR-277, em Morretes, no começo da tarde desta sexta-feira (05). Por sorte, ninguém se feriu no acidente, que bloqueou parcialmente a rodovia no sentido litoral.

Uma das faixas ficou interditada por aproximadamente uma hora, enquanto as equipes trabalhavam na remoção dos veículos danificados e seus ocupantes. Os trabalhos de limpeza da pista ainda estão em andamento para a liberação total do fluxo.

+ Leia mais Frente fria deixa o feriado com chuva e baixa temperatura em Curitiba

O incidente já provocou uma fila de aproximadamente 1,5 km na região, afetando motoristas que seguem em direção ao litoral paranaense neste início de feriado prolongado para os curitibanos.

Motoristas que planejam utilizar a BR-277 devem ficar atentos e, se possível, buscar rotas alternativas até a completa normalização do tráfego. A Polícia Rodoviária Federal recomenda paciência e cautela ao passar pelo trecho.