Dois engavetamentos complicaram a vida de quem tentou deixar Curitiba pela BR 277, com destino ao Litoral do Paraná, na manhã desta sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República. O primeiro acidente ocorrido em São José dos Pinhais, na região Metropolitana de Curitiba, envolveu três carros, sem maiores danos. Logo depois, no mesmo km 71, outros três veículos colidiram.

Uma caminhonete, um carro e uma moto bateram. O acidente causou um congestionamento de aproximadamente 3 km. O condutor da moto ficou ferido e foi encaminhada para um hospital da região. O motorista do carro, com dores no peito, dispensou atendimento da ambulância.

Equipes da concessionária Ecovia e da Polícia Rodoviária Federal estavam no local para dar assistência e orientar os motoristas. Duas faixas de rolagem ficaram bloqueadas.