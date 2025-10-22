Enem 2025: professores dão dicas de preparação para reta final

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A edição de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está cada vez mais próxima. Nos dias 9 e 16 de novembro, o exame deve ser realizado por cerca de 5 milhões de pessoas, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Somente no Paraná, mais de 195 mil estudantes se inscreveram para as provas. Diante do nervosismo que o exame tende a causar, Wagner Revoredo, professor de Português do Colégio Estadual Leôncio Correia, em Curitiba, destaca alguns pontos importantes para essa reta final de preparação.

“Leia com muita calma o enunciado, o texto de apoio e as alternativas. É importante entender qual informação o examinador quer passar”, aconselha ele.

Além de ler atentamento, o professor recomenda que os participantes também olhem minuciosamente os elementos de apoio, como fontes estatísticas, entrevistas, imagens, pois elas se relacionam com o enunciado. “Entenda o que a questão está pedindo para que você possa entender o que e como o avaliador quer que você responda”, orienta.

Wagner também chama a atenção para a possibilidade de surgirem questões ligadas as redes sociais. Segundo ele, em 2024, houve uma preocupação muito grande do Enem em trazer questões relacionadas à realidade dos adolescentes. Isso indica que deve haver textos mais focados naquilo que eles estão acostumados a ler.

“Por exemplo, eles podem trazer um post de rede social, do Instagram, e questionar sobre seu significado imagético, a mensagem que aquela postagem quis passar. O estudante, então, precisa relacionar a imagem em conjunto com o texto que acompanha a publicação para chegar à resposta”, completa Wagner.

Foco na redação

Para Dulce Lopes, que também é professora de português no Leôncio Correia, o uso das redes sociais pode impactar diretamente nas redações. Segundo ela, para quem se comunica on-line, é fácil usar a abreviação de palavras e não dar muita atenção à pontuação e à concordância verbal e nominal.

Portanto, deve-se tomar um cuidado especial no uso da linguagem formal e da norma culta na hora de escrever a redação, porque qualquer desvio pode resultar em diminuição da nota.

Ainda conforme Dulce, o candidato também deve se atentar para questões mais práticas, como o preenchimento das linhas disponíveis para a redação.

“Não deixe espaços, utilize a linha na sua totalidade e, preferencialmente, separem as sílabas. A separação silábica é um conteúdo importante que demonstra o seu conhecimento gramatical”, conclui.

Sobre o Enem

Ao todo, serão 180 questões que cobrem assuntos de quatro áreas do conhecimento (Ciências Humanas e suas Tecnologias e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias). A redação está agendada para a primeira etapa do exame, no dia 9 a proposta é a elaboração de um texto de 30 linhas, no estilo dissertativo-argumentativo, a partir de uma situação-problema, sobre temas de relevância social, cultural, científica e política.

Consideradas principal porta de entrada ao Ensino Superior no Brasil, as notas do Enem podem ser determinantes para a seleção de candidatos pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e pelo Programa Universidade para Todos (ProUni). O exame também permite aos participantes, pleitear programas de financiamento estudantil, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O Sistema Estadual de Ensino Superior do Paraná também considera o Enem para o ingresso de novos alunos. A nota dos estudantes no exame pode ser usada, por exemplo, como complemento ao desempenho nos vestibulares das universidades estaduais de Londrina (UEL), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste (Unicentro), do Norte do Paraná (UENP) e do Paraná (Unespar).

O Enem também pode ser adotado como modalidade única de ingresso em seleções específicas para o preenchimento de vagas remanescentes e ociosas, caso da Universidade Estadual de Maringá (UEM).

Possibilitando a formação superior internacional, desde 2014, o Enem também tornou-se decisivo no processo de ingresso em universidades portuguesas que tenham acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Pode participar do Enem qualquer pessoa que já tenha concluído ou esteja concluindo o Ensino Médio.