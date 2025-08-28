Encontro discute transporte coletivo na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Gazeta do Povo, a Tribuna do Paraná e a Metrocard promoveram nesta semana mais uma edição do “Papo Metrocard“, encontro que reuniu empresários e representantes do setor de transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O evento foi conduzido pelo comentarista da Gazeta Jorge Serrão, e contou com a presença da diretora da unidade jornais do Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM), Ana Amélia Filizola, além de Lessandro Zem, presidente da Metrocard, e Ayrton Amaral Filho, diretor-executivo da associação.

A proposta do encontro foi fortalecer o diálogo entre imprensa e empresários, criando um espaço de troca de experiências e de aproximação com a sociedade. Para o presidente da Metrocard, Lessandro Zem, esses momentos contribuem para que o setor compartilhe informações e ideias. “É uma oportunidade para os associados trocarem experiências e trazerem reflexões sobre os desafios e a modernização do sistema de transporte”, destacou.

+ Histórias de Busão 2025: Novo prêmio e a chance de fazer história

O diretor-executivo da Metrocard, Ayrton Amaral Filho, reforçou o valor da parceria com a Gazeta do Povo. “Esses encontros são essenciais para nos aproximarmos e alinharmos valores, além de desmistificar tabus sobre o transporte coletivo. É uma forma de dar voz aos empresários e mostrar o impacto positivo que o setor pode gerar”, afirmou.

Troca de experiências

Na avaliação de Ana Amélia Filizola, a riqueza do encontro está na troca. “Nosso papel é ser ponte entre empresários e sociedade, ajudando na compreensão mútua e promovendo um espaço de diálogo respeitoso que, no fim, beneficia o cidadão”, disse.

Ao conduzir o “Papo Metrocard”, Jorge Serrão ressaltou o papel da informação de qualidade. “O que estamos levando ao público é conhecimento sobre um serviço essencial, ajudando a aproximar a população da realidade do transporte coletivo”, afirmou.