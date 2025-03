“Encontro de Lendas” da Scania reúne caminhões raros na região de Curitiba

A região de Curitiba será palco de um evento imperdível para os apaixonados por caminhões neste sábado (22). A Cotrasa, concessionária Scania no Paraná, promove seu primeiro “Encontro de Lendas“, reunindo história, nostalgia e paixão sobre rodas em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

O evento gratuito promete transportar os visitantes através das décadas, exibindo 60 caminhões que marcaram época. Desde o pioneiro L 75, primeiro Scania produzido em solo brasileiro, até os icônicos “Jacarés” e 113, a exposição traça uma linha do tempo da evolução da marca sueca no país.

Cristiano Locatelli, diretor da Casa Scania Cotrasa, destaca o propósito do encontro: “Queremos reunir fãs, pessoas que viveram e vivem a história da marca e do transporte, colecionadores e clientes nesse mundo apaixonante do caminhão. São inúmeros relatos de vida, do progresso do Brasil e de transformação de motoristas e suas famílias”.

Além dos gigantes das estradas, o evento oferece atrações para toda a família. Os visitantes poderão admirar coleções de miniaturas, participar de sorteios e adquirir itens exclusivos da marca. Para os mais famintos, haverá praça de alimentação com opções variadas.

A expectativa dos organizadores é atrair cerca de mil pessoas para este dia especial. “Vamos proporcionar um dia diferente para os apaixonados pela marca Scania e pelos caminhões famosos que transportaram o país nas costas por muitos e muitos anos”, afirma Locatelli.

O “Encontro de Lendas” celebra quase sete décadas de presença da Scania no Brasil, reforçando sua imagem de pioneirismo, economia, conforto e robustez. É uma oportunidade única para os curitibanos e visitantes mergulharem na rica história do transporte rodoviário nacional.

Para participar, basta garantir o ingresso virtual gratuito através do link disponibilizado pela organização. Crianças acima de 5 anos também precisam do ingresso para entrar. O evento acontece na matriz da Cotrasa, em São José dos Pinhais, com estacionamento no local.

Não perca a chance de fazer parte desta jornada nostálgica e celebrar o legado da Scania no Brasil. O “Encontro de Lendas” promete ser um marco para os amantes de caminhões e da história do transporte em Curitiba.

Serviço

1º Encontro de Lendas Cotrasa

Data: 22 de março de 2025

Horário: 10h às 18h

Local: Alameda Bom Pastor, 2094, Cotrasa Scania, Ouro Fino –

São José dos Pinhais, Paraná