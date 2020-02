Com apenas três anos de fundação, a escola Enamorados do Samba conquistou o título de campeã do Carnaval 2020 do Grupo Especial de Curitiba. A disputa foi acirrada até o fim e a vitória foi por um décimo diante da Mocidade Azul. O terceiro lugar foi para a Acadêmicos da Realeza. Já a Embaixadores da Alegria foi rebaixada e irá desfilar no grupo de acesso em 2021.

Com 575 componentes, a Enamorados homenageou os 60 anos do Mercado Municipal e também valorizou a história e a formação étnica de Curitiba, dos povos originários. O desfile garantiu 178,8 pontos na apuração.

“Parabenizo todas as escolas de samba pelo lindo desfile na Marechal Deodoro. A cada ano, o carnaval de Curitiba tem sido melhor. Os carnavalescos estão trabalhando muito para apresentar ao público curitibano um grande espetáculo”, disse Ana Cristina de Castro, presidente da Fundação Cultural de Curitiba.

Prefeito curtiu o samba

O prefeito Rafael Greca (DEM), comentou em sua página no Facebook que todas as escolas merecem ser valorizadas. “No meu coração de prefeito, todas as escolas são campeãs. Semearam alegria, congregaram comunidades, com sua harmonia e cultura combateram a amargura. São símbolos da resistência cultural do povo do samba”, postou o prefeito, logo após a divulgação do resultado.