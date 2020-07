Pedro Joanir Zonta, presidente do Condor Super Center e da Associação Paranaense de Supermercados (Apras), teve diagnóstico positivo para o novo coronavírus.

Segundo a assessoria de imprensa da rede, o Zonta não teve manifestação na forma mais grave e passa bem.

O empresário foi internado preventivamente para recuperação e monitoramento do seu estado de saúde. De acordo com a assessoria de imprensa, Zonta pede para que neste momento a população se cuide “e que mantenha a fé no criador”.