Oportunidades

Empresa de Curitiba abre 40 vagas nos modelos presencial, híbrido e remoto

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Imprensa Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 18/02/26 11h04
Vagas de emprego em empresa de TI para Curitiba e também em formato remoto. Foto: Deposit Photos

A Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, está com 43 vagas abertas em Curitiba, com opções de trabalho presencial, híbrido e remoto. A empresa mantém um polo de operações na capital paranaense e busca profissionais para atuar em áreas estratégicas da companhia.  

São 23 oportunidades nos modelos presencial e híbrido. As posições são voltadas  para cargos comerciais e de coordenação, supervisão e atendimento, com foco nas áreas de cobrança, inadimplência, planejamento e conteúdo.  

Já para profissionais de tecnologia, a Loft oferece mais de 20 oportunidades 100% remotas para engenheiros de software, engenheiros e cientistas de dados e designers e especialistas em inteligência artificial. Há posições afirmativas para mulheres, mulheres negras e pessoas LGBTQIAPN+. 

+ Leia mais

O processo seletivo é feito online e inclui etapas como cadastro, desafio técnico (para vagas de tecnologia), entrevistas com a liderança e avaliação de alinhamento cultural. Os interessados devem se inscrever pelo site oficial de carreiras da Loft.  

Além de remuneração compatível com o mercado, a Loft oferece um pacote de benefícios que inclui vale-refeição com uso flexível (Caju), assistência médica e odontológica, seguro de vida, Wellhub e cuidados com saúde mental, férias flexíveis e até cinco dias de folga adicionais, além de plano de saúde para pets. 

Vagas presenciais e híbridas em Curitiba 

  • Operador de Cobrança Preventiva (presencial) 
  • Operador de Desocupação (presencial) 
  • Especialista de Cobrança (presencial) 
  • Negociador de Cobrança (presencial) 
  • Operador de Cobrança (Exclusiva para PCD’s) (presencial) 
  • Assistente de Operações de Despejos (presencial) 
  • Supervisor(a) de Qualidade (presencial) 
  • Analista de Curadoria (AI) Júnior (presencial) 
  • Analista de Conteúdo (presencial) 
  • Analista de Projetos Sênior (presencial) 
  • Analista de Processos Pleno (presencial) 
  • Supervisor(a) de Treinamento e Conteúdo (presencial) 
  • Analista de Qualidade Júnior (presencial) 
  • Gerente de Planejamento & Estratégia (híbrido) 
  • Assistente de Renovação (presencial) 
  • Coordenador(a) de Operações de Despejos (presencial) 
  • Assistente de Ativação (presencial) 
  • Assistente de Atendimento I SAC (híbrido) 
  • Analista de Inadimplência Pleno (presencial) 
  • Analista de Inadimplência Júnior (presencial) 
  • Analista de Excelência do Cliente Júnior (presencial) 
  • Custumer Success (híbrido) 
  • Sales Development Representative | SDR Outbound (híbrido) 

Vagas remotas/ Tecnologia 

  • Product Designer Senior | CRM Client Facing | Full Remote 
  • Senior Service Designer 
  • Senior Product Designer 
  • Cientista de Dados Sênior | Marketing 
  • Software Engineer | Full Stack | Growth 
  • Head of Data Plataform 
  • AI Scientist 
  • Software Engineer | Full Stack 
  • Software Engineer | Front End 
  • Software Engineer | Back-End 
  • Senior Software Engineer – Full Stack (Vaga Afirmativa para pessoas LGBTQIAPN+) 
  • Senior Software Engineer – Full Stack (Vaga Afirmativa para Mulheres Negras) 
  • Staff AI Engineer 
  • Senior Software Engineer | AI 
  • Software Engineer (Vaga Afirmativa para Mulheres)  
  • Site Reliability Engineer (SRE) Pleno 
Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google