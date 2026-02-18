Empresa de Curitiba abre 40 vagas nos modelos presencial, híbrido e remoto

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, está com 43 vagas abertas em Curitiba, com opções de trabalho presencial, híbrido e remoto. A empresa mantém um polo de operações na capital paranaense e busca profissionais para atuar em áreas estratégicas da companhia.

São 23 oportunidades nos modelos presencial e híbrido. As posições são voltadas para cargos comerciais e de coordenação, supervisão e atendimento, com foco nas áreas de cobrança, inadimplência, planejamento e conteúdo.

Já para profissionais de tecnologia, a Loft oferece mais de 20 oportunidades 100% remotas para engenheiros de software, engenheiros e cientistas de dados e designers e especialistas em inteligência artificial. Há posições afirmativas para mulheres, mulheres negras e pessoas LGBTQIAPN+.

O processo seletivo é feito online e inclui etapas como cadastro, desafio técnico (para vagas de tecnologia), entrevistas com a liderança e avaliação de alinhamento cultural. Os interessados devem se inscrever pelo site oficial de carreiras da Loft.

Além de remuneração compatível com o mercado, a Loft oferece um pacote de benefícios que inclui vale-refeição com uso flexível (Caju), assistência médica e odontológica, seguro de vida, Wellhub e cuidados com saúde mental, férias flexíveis e até cinco dias de folga adicionais, além de plano de saúde para pets.

Vagas presenciais e híbridas em Curitiba

Operador de Cobrança Preventiva (presencial)

Operador de Desocupação (presencial)

Especialista de Cobrança (presencial)

Negociador de Cobrança (presencial)

Operador de Cobrança (Exclusiva para PCD’s) (presencial)

Assistente de Operações de Despejos (presencial)

Supervisor(a) de Qualidade (presencial)

Analista de Curadoria (AI) Júnior (presencial)

Analista de Conteúdo (presencial)

Analista de Projetos Sênior (presencial)

Analista de Processos Pleno (presencial)

Supervisor(a) de Treinamento e Conteúdo (presencial)

Analista de Qualidade Júnior (presencial)

Gerente de Planejamento & Estratégia (híbrido)

Assistente de Renovação (presencial)

Coordenador(a) de Operações de Despejos (presencial)

Assistente de Ativação (presencial)

Assistente de Atendimento I SAC (híbrido)

Analista de Inadimplência Pleno (presencial)

Analista de Inadimplência Júnior (presencial)

Analista de Excelência do Cliente Júnior (presencial)

Custumer Success (híbrido)

Sales Development Representative | SDR Outbound (híbrido)

Vagas remotas/ Tecnologia

Product Designer Senior | CRM Client Facing | Full Remote

Senior Service Designer

Senior Product Designer

Cientista de Dados Sênior | Marketing

Software Engineer | Full Stack | Growth

Head of Data Plataform

AI Scientist

Software Engineer | Full Stack

Software Engineer | Front End

Software Engineer | Back-End

Senior Software Engineer – Full Stack (Vaga Afirmativa para pessoas LGBTQIAPN+)

Senior Software Engineer – Full Stack (Vaga Afirmativa para Mulheres Negras)

Staff AI Engineer

Senior Software Engineer | AI

Software Engineer (Vaga Afirmativa para Mulheres)

Site Reliability Engineer (SRE) Pleno