Empresa de Curitiba abre 40 vagas nos modelos presencial, híbrido e remoto

A Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, está com 43 vagas abertas em Curitiba, com opções de trabalho presencial, híbrido e remoto. A empresa mantém um polo de operações na capital paranaense e busca profissionais para atuar em áreas estratégicas da companhia.
São 23 oportunidades nos modelos presencial e híbrido. As posições são voltadas para cargos comerciais e de coordenação, supervisão e atendimento, com foco nas áreas de cobrança, inadimplência, planejamento e conteúdo.
Já para profissionais de tecnologia, a Loft oferece mais de 20 oportunidades 100% remotas para engenheiros de software, engenheiros e cientistas de dados e designers e especialistas em inteligência artificial. Há posições afirmativas para mulheres, mulheres negras e pessoas LGBTQIAPN+.
O processo seletivo é feito online e inclui etapas como cadastro, desafio técnico (para vagas de tecnologia), entrevistas com a liderança e avaliação de alinhamento cultural. Os interessados devem se inscrever pelo site oficial de carreiras da Loft.
Além de remuneração compatível com o mercado, a Loft oferece um pacote de benefícios que inclui vale-refeição com uso flexível (Caju), assistência médica e odontológica, seguro de vida, Wellhub e cuidados com saúde mental, férias flexíveis e até cinco dias de folga adicionais, além de plano de saúde para pets.
Vagas presenciais e híbridas em Curitiba
- Operador de Cobrança Preventiva (presencial)
- Operador de Desocupação (presencial)
- Especialista de Cobrança (presencial)
- Negociador de Cobrança (presencial)
- Operador de Cobrança (Exclusiva para PCD’s) (presencial)
- Assistente de Operações de Despejos (presencial)
- Supervisor(a) de Qualidade (presencial)
- Analista de Curadoria (AI) Júnior (presencial)
- Analista de Conteúdo (presencial)
- Analista de Projetos Sênior (presencial)
- Analista de Processos Pleno (presencial)
- Supervisor(a) de Treinamento e Conteúdo (presencial)
- Analista de Qualidade Júnior (presencial)
- Gerente de Planejamento & Estratégia (híbrido)
- Assistente de Renovação (presencial)
- Coordenador(a) de Operações de Despejos (presencial)
- Assistente de Ativação (presencial)
- Assistente de Atendimento I SAC (híbrido)
- Analista de Inadimplência Pleno (presencial)
- Analista de Inadimplência Júnior (presencial)
- Analista de Excelência do Cliente Júnior (presencial)
- Custumer Success (híbrido)
- Sales Development Representative | SDR Outbound (híbrido)
Vagas remotas/ Tecnologia
- Product Designer Senior | CRM Client Facing | Full Remote
- Senior Service Designer
- Senior Product Designer
- Cientista de Dados Sênior | Marketing
- Software Engineer | Full Stack | Growth
- Head of Data Plataform
- AI Scientist
- Software Engineer | Full Stack
- Software Engineer | Front End
- Software Engineer | Back-End
- Senior Software Engineer – Full Stack (Vaga Afirmativa para pessoas LGBTQIAPN+)
- Senior Software Engineer – Full Stack (Vaga Afirmativa para Mulheres Negras)
- Staff AI Engineer
- Senior Software Engineer | AI
- Software Engineer (Vaga Afirmativa para Mulheres)
- Site Reliability Engineer (SRE) Pleno