Empresa da RMC está mudando a luta pelos direitos das mulheres

Uma empresa da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) se tornou palco de um marco histórico na luta contra a violência de gênero. A Versátil Andaimes e Escoramentos, sediada em Colombo, recebeu na última quinta-feira (20) a primeira certificação do país por Boas Práticas no Combate à Violência Contra as Mulheres, concedida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em parceria com o Instituto Nós PorElas (NPE).

A cerimônia, realizada na sede da empresa, destacou duas iniciativas pioneiras: a criação de um comitê feminino para abordar possíveis vítimas e a implementação de uma política interna com Protocolo de Atendimento e Proteção às Mulheres Vítimas de Violência.

Neide Sosvianin, fundadora da Versátil, enfatizou o compromisso social da empresa: “Cada empresário e empresária, independente do tamanho da empresa, pode fazer um pouco para combatermos essa chaga que é a violência contra as mulheres. É uma demonstração de cuidado com colaboradores e sociedade, isso impacta nos negócios e em seus resultados”.

A certificação, lançada em julho de 2024, classifica as empresas em níveis bronze, prata, ouro ou platina, incentivando a adoção de práticas progressivas no combate à violência de gênero.

Dados alarmantes reforçam a importância da iniciativa. Em 2024, o Paraná registrou 20.592 casos de violações de direitos de mulheres, com 3.103 denúncias formalizadas. Em Curitiba, foram 5.054 violações e 957 denúncias, enquanto Colombo registrou 579 violações e 112 denúncias.

Leandre Dal Ponte, Secretária estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, ressaltou a importância da certificação. “Isso mostra que nossas ações têm força para serem implementadas não somente em órgãos de Estado ou instituições públicas, mas também na iniciativa privada”.

A Versátil, com 240 funcionários (190 homens e 50 mulheres), implementou programas de conscientização, políticas de equidade e parcerias estratégicas para promover um ambiente de trabalho seguro e inclusivo.

Natalie de Castro Alves, presidente do Instituto Nós Por Elas, destacou a gravidade da situação no país. “O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres só por serem mulheres. Com esse dado assustador, esse diálogo com a comunidade, homens e mulheres, é fundamental para revertermos esse quadro”, enfatizou.