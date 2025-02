Rio que corta bairros de Curitiba passa por limpeza pesada contra alagamentos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os trabalhos de desassoreamento do Rio Atuba foram intensificados nesta quinta-feira (20), com máquinas operando simultaneamente em diferentes trechos do rio. Tratores da Prefeitura de Curitiba estiveram em ação nos bairros Cajuru e Bairro Alto, enquanto equipamentos da Prefeitura de Pinhais atuaram no lado pertencente ao município.

As intervenções continuam nesta sexta-feira (21), com o objetivo de remover sedimentos e melhorar o fluxo da água.

A operação envolve a remoção de materiais acumulados no leito do rio, como areia, terra e entulhos, que podem prejudicar o escoamento da água e aumentar o risco de alagamentos. Também está sendo feita a limpeza das margens para evitar o acúmulo de resíduos e permitir o livre fluxo da água. O trabalho conta com escavadeiras hidráulicas, caminhões e equipamentos especializados.

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas de Curitiba, Luiz Fernando Jamur, a cooperação entre as prefeituras é essencial para mitigar os impactos das chuvas na região.

“O Rio Atuba percorre tanto Curitiba quanto Pinhais, por isso essa parceria é fundamental. Ao intensificarmos o desassoreamento, conseguimos reduzir significativamente os riscos de alagamentos e proporcionar mais segurança para a população”, destacou Jamur.

Novas bacias e reforço na drenagem

Além do desassoreamento, duas novas bacias de contenção estão sendo construídas, na região do bairro Atuba, que terão capacidade para reter 130 mil metros cúbicos de água. Essas estruturas ajudarão a reduzir os impactos das chuvas intensas, controlando a vazão do rio e prevenindo alagamentos nas áreas mais vulneráveis.

