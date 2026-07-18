Luxo x mofo: o risco de R$ 1 milhão que fez empresa paranaense invadir o Nordeste

Durante muitos anos, o piso aquecido foi associado apenas ao conforto nos dias frios do Sul do Brasil. Agora, uma empresa de Curitiba encontrou um novo caminho para crescer: proteger closets de luxo contra a umidade em regiões quentes do país. A Hotfloor, especializada em aquecimento de pisos, iniciou a expansão para o Nordeste apostando em uma tecnologia capaz de preservar roupas, sapatos, jóias e bolsas de luxo que, em alguns casos, podem valer milhares de reais.

A estratégia marca uma mudança importante no posicionamento da empresa paranaense. Se antes o principal argumento de venda era o conforto térmico durante o inverno, hoje o foco também está na preservação do patrimônio, no combate ao mofo nos closets de luxo e na prevenção de problemas respiratórios causados pela umidade.

Segundo a empresa, o avanço começou pelo atendimento a residências e empreendimentos de alto padrão, enquanto novas parcerias com construtoras da região já estão em negociação.

Tecnologia invisível protege closets de luxo

O sistema utilizado chama-se HotCloset. A tecnologia utiliza cabos calefatores instalados atrás dos armários para manter a temperatura interna em torno de 20°C. Isso evita a condensação da umidade responsável pelo aparecimento de mofo e bolor. Como toda a instalação fica embutida na parede, ela desaparece completamente após a conclusão da obra.

A proposta atende principalmente imóveis localizados em cidades litorâneas ou regiões com elevada umidade relativa do ar. Nestas regiões, roupas, calçados e acessórios podem sofrer deterioração ao longo do tempo.

“A ideia é oferecer uma solução que vai muito além do conforto. Estamos falando de qualidade de vida, preservação dos ambientes e proteção do patrimônio dos clientes”, afirma Scheyla Ciruelos, head da Hotfloor e da Smartly.

Closets de luxo podem guardar patrimônio milionário

O mercado de alto padrão é um dos principais alvos da expansão. Em muitos imóveis como estes, apenas uma bolsa pode custar mais de R$ 300 mil. Modelos da tradicional Birkin, da Hermès, frequentemente ultrapassam esse valor no mercado brasileiro. Outras bolsas de coleções exclusivas, de marcas internacionais, podem superar R$ 1 milhão, transformando closets de luxo em grandes patrimônios.

Nesse cenário, evitar mofo e umidade deixa de ser apenas uma questão de conservação das roupas e passa a representar uma forma de proteger bens de alto valor financeiro.

Enquanto no Sul o piso aquecido é conforto térmico, no Nordeste é o combate à umidade que toma vez para proteger closets de luxo. (Crédito: Divulgação / Hotfloor)

Tecnologia muda de função

A expansão para o Nordeste também mostra como uma mesma tecnologia passou a atender necessidades completamente diferentes conforme o clima da região.

Enquanto no Sul o piso aquecido continua sendo um conforto durante o inverno, no Norte e Nordeste o principal benefício está no controle da umidade. A tecnologia ajuda a reduzir a formação de mofo, protege móveis e revestimentos. Ainda preserva roupas e objetos de valor e ainda contribui para diminuir problemas respiratórios relacionados a ambientes úmidos.

“O mercado entendeu que conforto não é apenas uma questão estética, mas também de saúde e qualidade de vida”, afirma Scheyla.

Empresa nasceu em Curitiba e cresce pelo Brasil

Com matriz em Curitiba, a Hotfloor já atua em estados como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. A empresa também possui operação em Miami e agora amplia sua presença para o Nordeste, inicialmente atendendo clientes residenciais e empreendimentos imobiliários de alto padrão.

Conforme a empresa, a maior parte dos projetos é desenvolvida em parceria com construtoras. No entanto, o sistema HotCloset também passou a ser instalado diretamente em residências de clientes interessados em proteger closets e ambientes fechados.