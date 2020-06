Construtores de Curitiba podem agora fazer todos os trâmites necessários para conseguir um alvará por meio de um sistema online. É possível fazer desde a solicitação, passando pela análise do projeto até a emissão do documento, sem a necessidade de comparecimento físico e muito menos emissão de papelada. A novidade está valendo desde quinta-feira e promete simplificar esse procedimento para licenciamento de obras.

O serviço pode ser solicitado pelo site da prefeitura, evitando assim filas, burocracia e falhas no processo. “Estamos quebrando paradigmas e avançando na oferta de serviços com mais agilidade e simplificação dos processos”, disse Julio Mazza, secretário municipal de urbanismo.

Como funciona?

Segundo a prefeitura, a solicitação de Aprovação de Projeto Simplificado é feita no Portal de Serviços, pelo autor do projeto, usando o certificado digital do tipo A3. Para o acesso é necessário efetuar o cadastro no e-cidadão.

O projeto será submetido à análise técnica e, após deferimento, o documento eletrônico e a prancha aprovada ficam disponíveis no Portal de Serviços. A autenticidade do documento poderá ser validada por terceiros através de chave de acesso.

Serviço

Dúvidas sobre como acessar os novos serviços on-line podem ser sanadas no Manual do Usuário, disponibilizado pela Secretaria Municipal do Urbanismo.