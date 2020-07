Um grande vazamento de água atravessou duas importantes ruas de Curitiba após um cano estourar na madrugada desta sexta-feira (3). A água corta a Saldanha Marinho com a Alameda Presidente Taunay, no bairro Bigorrilho, próximo à praça da Espanha. Equipes da Sanepar, empresa responsável pelo abastecimento de água no Paraná, já estão no local.

Segundo Júlio Gonchorosky, diretor de Meio Ambiente da Sanepar, o motivo deste problema pode ter sido ocasionado pelo rodízio de abastecimento. O Estado atravessa uma das piores crises hídricas da história devido à estiagem. “O sistema de rodízio afeta muito a rede. Põe pressão, tira pressão e isso gera possibilidade de ter rompimentos. Equipes já estão fechando o setor para evitar desperdício”, comentou o diretor de Meio Ambiente da companhia, em entrevista para a RPC.

A semana foi complicada para muitos curitibanos que foram afetados pelo ciclone bomba que passou pela região Sul na última terça-feira (30). Além de muitos estragos materiais em condomínios, vários postes e arvores caíram e algumas pessoas ficaram sem luz e água. Dados da Copel, empresa responsável pela energia elétrica no Paraná, 1,2 milhão unidades ficaram sem luz. Sem energia e água, o prejuízo foi alto, impossibilitando trabalho, ausência de comunicação e até banho de caneca.