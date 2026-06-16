Economia

Em meio à alta de preços, Sacolões da Família mantém alimentos a R$ 3,99 o quilo

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Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 16/06/26 17h46
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Alta no preço dos alimentos reforça importância dos Sacolões da Família em Curitiba. Foto: Isabella Mayer/SECOM (arquivo)

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados na última semana mostram que alimentos básicos tiveram alta expressiva em maio. Em Curitiba, os Sacolões da Família oferecem frutas, legumes e verduras por R$ 3,99 o quilo para toda a população, sem necessidade de cadastro ou comprovação de renda.

Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a batata-inglesa subiu 44,69%, o tomate aumentou 20,62%, a cebola ficou 16,8% mais cara e a cenoura teve alta de 8,93%.

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O programa municipal mantém o preço único para hortifrutigranjeiros ao longo de todo o ano, independentemente das variações do mercado. Qualquer pessoa pode comprar nos estabelecimentos, que funcionam como alternativa para amenizar o impacto da inflação dos alimentos no orçamento doméstico das famílias.

A pauta mínima dos Sacolões é ajustada conforme a sazonalidade, garantindo variedade e regularidade na oferta de produtos frescos. Além de facilitar o acesso a alimentos nutritivos, o programa incentiva o preparo de refeições caseiras e a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis.

>>> Clique aqui para encontrar o Sacolão da Família mais perto da sua casa.

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