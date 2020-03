O projeto #PedeEmCasa98 foi a forma encontrada pela Rádio 98FM Curitiba para ajudar os restaurantes e estabelecimentos que tiveram que suspender o atendimento presencial por conta das boas práticas de prevenção ao Covid-19.

A ação oferece espaço na programação, onde microempresários donos de restaurantes que estão atendendo no formato delivery, podem anunciar os seus negócios gratuitamente, podendo alavancar suas vendas neste período difícil para a economia. Para anunciar sua empresa basta mandar um WhatsApp para (41) 99890 0989 com a #PedeEmCasa, o nome do estabelecimento e a especialidade da casa.

Em um momento em que todos precisam sair da zona de conforto e encontrar maneiras de se reinventar, a 98FM colocou em prática as convicções do Grupo Paranaense de Comunicação para contribui. Uma dessas convicções defende que as pessoas ganham mais força quando cada uma contribui pensando no interesse de todos.

“Neste momento precisamos contribuir com os curitibanos, por meio do que temos de mais valioso. No caso da 98FM, são os espaços publicitários, que são a fonte de renda para manter a emissora. É com estes espaços que queremos somar na vida de microempresários que geram renda e sustentam inúmeras famílias da nossa cidade”, explicou Duka Pazdziora, Coordenador de Programação da 98FM.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇