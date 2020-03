O número de casos de pacientes infectados com o novo coronavírus em Curitiba foi atualizado na tarde desta segunda-feira (30), pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os dados foram divulgados em transmissão feita pelo Facebook, com a participação da secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak, e da médica infectologista, Marion Burger. Segundo o boletim, Curitiba tem casos 79 confirmados, 119 suspeitos, 525 descartados e 39 pacientes já recuperados. Dos casos confirmados de Covid-19, quatro estão internados em estado grave.

Evolução dos casos

De acordo com a SMS, desde o primeiro caso confirmado no início de março, 19 pessoas (24%) necessitaram de atendimento hospitalar em Curitiba. Sete delas continuam internadas – quatro em estado grave, com necessidade de uso de suporte ventilatório. Estes pacientes são todos homens, com idades de 49 a 64 anos.

“Estamos priorizando o acompanhamento e a investigação dos óbitos e de casos graves de infecção respiratória, o que indica a covid-19”, explica a infectologista da Secretária Municipal da Saúde, Marion Burger.

Entre os casos suspeitos, 65% são moradores de Curitiba que estão internados com quadro de complicação respiratória. Dos 14 óbitos investigados por quadro respiratório, dez foram descartados e quatro estão aguardando resultado laboratorial para covid-19.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).