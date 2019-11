Um homem com tornozeleira eletrônica foi preso na noite desta sexta-feira (22) ao tentar assaltar um açougueiro e a namorada, no bairro Bacacheri, em Curitiba. A ação ocorreu dentro do ônibus da linha Vila Esperança, na Avenida Prefeito Erasto Gaertner, quando o rapaz deu a voz de assalto com uma faca. No entanto, o assaltante não esperava que o açougueiro também estivesse com uma faca, no caso, seu instrumento de trabalho.

Após um verdadeiro duelo dentro do coletivo, todos os envolvidos ficaram feridos e o assaltante vazou do local. A namorada do açougueiro chegou foi encaminhada ao Hospital Cajuru com um corte mais profundo em uma das mãos. Instantes depois de fugir, o assaltante foi localizado pela polícia com cortes no rosto e na perna.

Ele foi enquadrado pelo delito e já tinha passagens por roubo.