Obras no sistema de abastecimento da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) vão deixar ao menos vinte bairros de Curitiba sem água entre esta terça (18) e quarta-feira (19). As obras acontecem no Reservatório Corte Branco, no Sistema Integrado de Abastecimento de Passaúna e em outros dois locais. A falta de água ocorre justamente no dia em que Curitiba tem previsão de máxima de 33 graus.

Entre esta terça e quarta-feira uma obra de melhoria no Reservatório Corte Branco, no Uberaba, irá interromper o abastecimento nos seguintes bairros: Água Verde, Boqueirão, Capão Raso, CIC, Fanny, Fazendinha, Guaira, Hauer, Lindoia, Novo Mundo, Pinheirinho, Portão, Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel e Xaxim. O serviço deve ser retomado até o início da manhã de quarta-feira, de forma gradativa.

Outra obra interligação de rede, desta vez no Sistema Integrado de Abastecimento de Passaúna deixa sem água o bairro Santa Felicidade. O abastecimento deve ser normalizado depois das 21h.

Obra de melhoria da rede também exige a interrupção do fornecimento de água nesta terça-feira no bairro Rebouças em Curitiba. O retorno será a partir do final da tarde, aos poucos.

Também nesta terça-feira outra obra deixa os bairros Santa Cândida e Tingui sem água nesta terça-feira. O retorno ocorro na noite do mesmo dia de forma gradativa.

Tem caixa d´água?

A Sanepar recomenda que as residências tenham uma caixa de água, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A caixa d´água garante o abastecimento por cerca de 24 horas.

Faltou água e agora?

Quem ficar sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.