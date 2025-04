Em Brasília, Pimentel pede retirada de trens de carga que cortam Curitiba

Durante uma reunião em Brasília o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, pediu a retirada dos trens de carga que passam pela região central da capital paranaense. O encontro aconteceu nesta terça-feira (08) com a diretora de Projetos e Obras da Secretaria Nacional de Transportes Ferroviários (SNTF) do Ministério dos Transportes, Maryane Figueiredo.

Pimentel pediu que o órgão atue para que a empresa responsável pelo transporte ferroviário no Paraná retire as linhas férreas de carga que passam pela região central de Curitiba. Concessionária e governo federal discutem a renovação antecipada da concessão, que vai até 2027.

Para o prefeito é importante incluir nessa renovação a obrigatoriedade da construção do Contorno Ferroviário na Região Metropolitana de Curitiba ou de obras que retirem as linhas de carga da região central da capital. As linhas férreas são uma concessão do governo federal.

“Eu quero que Curitiba seja ouvida sobre a nova concessão ou renovação da malha ferroviária que passa pelo Paraná, especificamente dentro da capital. Queremos participar das discussões sobre a possibilidade de um contorno ferroviário ou de trincheiras e viadutos, para que o transporte de carga que passa hoje pelos bairros pare de atrapalhar as ruas de Curitiba”, justificou o prefeito.

Linhas de trem passam por vários bairros de Curitiba

O ramal ferroviário de cargas atual passa por diversas áreas adensadas em bairros como Centro, Cabral, Alto da XV, Cristo Rei, Cajuru e Uberaba, causando transtornos ao trânsito, paralisando o tráfego dos ônibus do transporte público, além de gerar acidentes, inclusive com mortes, e produzir ruídos que incomodam os moradores.

“Curitiba é o último grande centro urbano do país com essa interferência ferroviária. Temos acidentes e alguns fatais nessas interseções. Curitiba quer saber das soluções que serão dadas na nova concessão ou renovação da malha ferroviária”, reforçou Pimentel.

+ A passagem dos trens pela cidade já foi matéria na Tribuna do Paraná. Relembre!

Curitiba tem 45 passagens de nível de trem

Em Curitiba, há 37 quilômetros de trilhos que cortam os bairros das regiões Sul e Leste. São 45 passagens de nível instaladas para a circulação de pedestres e veículos, a maioria no Uberaba e no Cajuru.

A ligação férrea da capital com o mar foi construída pelos Irmãos Rebouças há mais de 100 anos, no período imperial. As linhas férreas são uma concessão do governo federal. A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) faz parte da Malha Sul e quem explora é a Rumo Logística. A empresa está em negociação com o governo federal para renovação antecipada do direito até 2027.

Frente Nacional de Prefeitos

Eduardo Pimentel está em Brasília desde segunda-feira (07), onde participou da 87ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP).