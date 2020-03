Atenção! Anda circulando pelas redes sociais um vídeo de uma suposta vítima fatal de coronavírus (Covid-19) no Hospital Santa Casa de Curitiba, mas tudo não passa de fake news. Numa imagem que mais parece de ficção científica, um corpo que está sobre uma maca em um saco preto é transportado por duas pessoas vestindo roupas de proteção amarela.

Grupos de mensagens no WhatsApp andam compartilhando a informação como verdadeira, mas a Santa Casa negou o caso e ainda reforçou que a informação é falsa.

Uma nota publicada pelo hospital nesta quarta-feira (18) informa que até o momento nenhum paciente com suspeita do novo coronavírus foi atendido no hospital. A Santa Casa reafirma que todas as informações sobre os casos confirmados, ou mesmo óbitos, serão reportados para as secretarias estadual e municipal de saúde, de maneira oficial.

Depois do hospital se pronunciar nas redes sociais, vários grupos de mensagens passaram a repostar a informação verdadeira, confirmando que o vídeo não se passa de mais uma situação de fake news. Até o momento, não se sabe onde o vídeo foi gravado. A nota ainda reforça o alerta para que a população busque fontes seguras para obter qualquer tipo de informação sobre o coronavírus e outros assuntos, como sites de veículos sérios de comunicação, do governo e páginas oficiais de empresas.

Casos confirmados no Paraná

Conforme o último balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) nesta última terça-feira (17), o Paraná registrava 12 casos confirmados do novo coronavírus. Destes, sete são em Curitiba, um em Campo Largo, um em Pinhais, dois em Cianorte e um em Londrina.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).