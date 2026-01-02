Duas mortes por afogamento marcam início do ano no litoral do Paraná

O primeiro dia de 2026 foi marcado por duas tragédias no litoral paranaense. Duas pessoas perderam a vida por afogamento em Pontal do Paraná, em ocorrências distintas que mobilizaram as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR).

O primeiro caso aconteceu logo nas primeiras horas da manhã, por volta das 7h, no balneário Ipanema. Um adolescente de 17 anos, que morava em São José dos Pinhais, estava no mar com três amigos e utilizava uma pranchinha. De acordo com relatos, ele não conseguiu voltar para a areia, acabou soltando a prancha e submergiu. O jovem ficou desaparecido por cerca de 20 minutos.

Quando os guarda-vidas o retiraram da água, iniciaram imediatamente as manobras de reanimação. Apesar dos esforços que duraram aproximadamente uma hora, o óbito foi confirmado no local.

“Infelizmente nós tivemos o início de ano bem conturbado, com duas vítimas uma de manhã 7 horas antes da abertura dos postos guarda-vidas que estava com a pranchinha um grupo de amigos. A vítima acabou sendo puxada muito provavelmente pela corrente de retorno se desesperou e acabou soltando a pranchinha para tentar voltar à praia que é um erro comum: vai utilizar a pranchinha lembre-se tem que colocar aquela cordinha que vai amarrar ou no punho ou na perna para você não se soltar da prancha e se acontecer alguma coisa entrou em desespero cansou fadiga se abraça na pranchinha permanece em cima dela”, disse a capitã Tamires Pereira, do Corpo de Bombeiros, ao telejornal Bom Dia Paraná, da RPC, nesta sexta-feira (02/01).

A segunda ocorrência aconteceu durante a tarde do mesmo dia, também em Pontal do Paraná. Desta vez, duas pessoas foram retiradas da água pelas equipes do CBMPR: um homem de 46 anos e um menino de 11 anos. Testemunhas relataram que outras três pessoas conseguiram sair do mar com ajuda de surfistas que estavam na região.

Quando os bombeiros chegaram, o homem de 46 anos estava submerso. Ele foi localizado após cerca de 30 minutos de buscas e retirado da água. As equipes de resgate e o serviço aeromédico realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar por aproximadamente uma hora, mas infelizmente a morte foi constatada ainda no local. O menino de 11 anos foi resgatado consciente e recebeu atendimento no local, sem necessidade de encaminhamento hospitalar imediato.

Perigo das correntes de retorno

As correntes de retorno são fenômenos naturais que estão presentes em todo o litoral paranaense e representam um perigo constante para os banhistas, especialmente aqueles com menos experiência. “Esta corrente vai estar presente em todo o litoral, principalmente nas proximidades de pedras e encostas. Ali sempre vai ter uma corrente fixa. Um morador atento ou quem frequenta praia há bastante tempo consegue perceber que ali existe uma corrente de retorno, é algo muito sutil para perceber”, reforçou a capitã. Se você não consegue identificar a orientação é ficar atento às bandeiras instaladas pelos Bombeiros nas praias e banhar-se apenas em locais protegidos.

