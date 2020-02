O empreendedorismo feminino vai ser o foco do próximo Paiol Digital, dia 10 de março, no Teatro Paiol. Aproveitando a proximidade com o Dia Internacional de Mulher, em 8 de março, o evento mensal do Vale do Pinhão vai contar os casos de quatro empreendedoras de sucesso. As inscrições para o Paiol Digital – Especial Empreendedorismo Feminino são gratuitas, mas com vagas limitadas.

“As palestrantes são exemplos para todas as mulheres que sonham em abrir o seu negócio, que precisam entender os caminhos dos empregos do futuro e que reservam parte da sua agenda para ajudar o próximo”, destaca Cris Alessi, presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, órgão ligado à Prefeitura e responsável pela política de empreendedorismo da capital.

Uma das palestrantes será da empresária Lilian Miranda, da marca de acessórios Prata Fina. Além do trabalho na empresa, Lilian vai detalhar seu trabalho social como embaixadora da organização Mãos Sem Fronteiras Pela Paz no Mundo, cuja sede é em Curitiba e que oferece atendimentos gratuitos e formação de técnicas de estimulação neural, associada à prática regular de meditação. A organização desenvolveu o aplicativo da campanha “5 Minutos, Eu Medito”, que ensina as pessoas a meditar.

Lilian Miranda, fundadora da Prata Fina e embaixadora da organização Mãos Sem Fronteiras Pela Paz no Mundo. Foto: Divulgação

Já a advogada, Luanna Toniolo Domakoski, apaixonada por moda, abriu em 2016 a Troc, plataforma que conecta pessoas que querem vender e comprar roupas, bolsas e acessórios de grife usados. Um dos objetivos da startup é enfatizar a importância da economia circular.

A terceira palestrante será a economista Fernanda Teich, que vai contar no Paio Digital sua trajetória na Stone, empresa a qual entrou com apenas 22 anos em 2013 e que atualmente coordena os setores de partnership, educação e gestão de talentos. A empresa carioca de pagamentos com cartões é um dos nove unicórnios brasileiros – termo usado para startups que alcançam valor de mercado acima de US$ 1 bilhão.

A quarta empreendedora a palestrar será Leticia Preuss, gerente da Endeavor Paraná, organização que apoia o empreendedorismo e os empreendedores de alto impacto.

Serviço

Paiol Digital – Especial Empreendedorismo Feminino

Data: 10 de março

Horário: das 19h às 23h

Local: Teatro do Paiol (Praça Guido Viaro, s/n, Prado Velho)

Inscrições: o evento é gratuito, mas as vagas são limitadas. Outras informações e inscrições no site.