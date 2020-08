O tempo segue instável em todas as regiões do Paraná neste domingo (16). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), segue sem alteração a chuva que atinge Curitiba e região, com garoas constantes e momentos de mais intensidade nas precipitações. As temperaturas também ficam mais baixas na capital. Neste fim de semana, várias árvores caíram e ruas ficaram bloqueadas em Curitiba, após a chuva que caiu na madrugada de sábado (15).

Ainda de acordo com o Simepar, em Curitiba, as medições das temperaturas nos termômetros devem se manter entre 14º C e 16º C neste domingo. O mesmo vale para a maioria dos municípios da região metropolitana. Ainda conforme a meteorologia, o tempo deve seguir nestas condições nos próximos dias.

O Simepar também aponta que, até as 22h do sábado, o acumulado de chuva registrado em Curitiba e municípios próximos foi de 30 mm. Ao todo, na primeira quinzena de agosto, em todo o estado, o Simepar registrou um acumulado acima de 100 mm de chuva.

De acordo com a meteorologista Ana Beatriz Porto, do Simepar, esses valores são devido aos eventos que tem ocorrido desde a última quinta-feira (13) e, principalmente, entre o sábado e as primeiras horas do domingo. “Como os prognósticos indicam a manutenção das instabilidades para os próximos dias, certamente muitas localidades alcançarão a média climatológica do mês”, explicou.

Litoral

Também chove neste domingo nas praias paranaenses. Segundo o Simepar, a condição do tempo é semelhante com o que ocorre na capital neste dia, com as diferenças nas temperaturas um pouco mais elevadas e presença chuvas mais encorpadas.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, os termômetros devem apontar máximas de 19º C, com mínimas em torno de 17º C.