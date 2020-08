Veja as exceções

A Copel poderá cortar o fornecimento de energia elétrica de quem está com contas de luz atrasadas. A medida estava suspensa desde março, por resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), mas o prazo da decisão já venceu e não foi renovado. Assim, a partir de domingo (16), a empresa poderá retomar a interrupção do fornecimento para consumidores inadimplentes.

LEIA MAIS – Domingo tem rodízio e falta de água na Grande Curitiba. Veja locais atingidos!

Permanece suspensa a possibilidade de corte para pessoas de baixa renda, idosos, pessoas com deficiência, microempresas, trabalhadores informais e diagnosticados com covid-19. Trata-se de um benefício temporário aprovado em lei, mas os consumidores que se enquadram nos critérios deve preencher um cadastro no site da da Copel. A empresa informou que a inadimplência disparou nos últimos meses.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.