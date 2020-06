O domingo (07) em Curitiba vai ser de tempo bom na maior parte do dia e com amplitude térmica de 11ºC. O dia amanheceu frio, com temperatura que chegou próximo dos 9ºC. Ensolarado, o domingo vai esquentando aos poucos, com a máxima batendo 21ºC ali perto das 16 horas.

Churrasco ou macarronada com toda a família? Nem pensar, amigo. Infelizmente não dá nem para dar um abraço na vovó ou no vovô. A dica é acompanhar as lives neste domingão com o festival VillaMix Modão em Casa com a turma do sertanejo.

Previsão em todo estado

No litoral, a chuva pode chegar em pontos isolados, mas o dia vai estar quente e abafado. A máxima em Guaratuba chega a 23ºC com algumas nuvens. No interior, vai ter frio em Guarapuava, na região Centro-Sul do Paraná, especialmente durante à noite. Previsão de 7ºC e muita coberta para dormir. Ah, e não esqueça, nada de dividir a cuia de chimarrão hein? Um ótimo domingo!

