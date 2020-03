Os dois casos suspeitos de coronavírus em pacientes de Curitiba que estavam sendo analisados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) foram descartados neste domingo (1.°). Em nota oficial, a Sesa informou que os resultados dos exames para a Covid-19 deram negativos. Com isso, no Paraná, todas as nove notificações como casos suspeitos da doença foram descartadas nesta semana. Os dois resultados são da Fundação Oswaldo Cruz.

Além desses dois casos, até a tarde de sexta-feira (28), a Sesa havia informado que teve nove casos suspeitos de coronavírus investigados no Paraná. Três deles foram descartados após exames realizados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen). Uma idosa de 66 anos de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba (RMC), foi diagnosticada com o vírus da gripe H3N2. Apesar de o exame descartar coronavírus, a paciente seguia internada.

Outra paciente, uma mulher de 29 anos que está em isolamento domiciliar em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e que também apresentava sintomas suspeitos de infecção pela Covid-19, está na verdade com Rinovírus.

Já a mulher de 27 anos de São José dos Pinhais, também na RMC, teve resultado positivo para Influenza B. Assim como os outros casos suspeitos, ela também esteve na Itália recentemente. A coleta de material para exames dela foi feita na quarta-feira (26). A paciente está internada em isolamento.

Nos dois últimos casos, que buscaram atendimento em Curitiba e foram descartados neste domingo, os resultados dos exames do Lacen foram negativos e as amostras foram enviadas Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. Ambos os pacientes confirmaram ter voltado de viagem para a Itália.

A Sesa informou que em todos os casos notificados pela pasta os pacientes passaram por unidades de saúde após retornarem de viagens a outros países.