Duas apostas que fizeram a quina da Mega da Virada 2019 em Curitiba foram feitas na mesma casa lotérica. O estabelecimento é a Casa Lotérica Gênio, que fica na Vila Izabel, na Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes. O resultado raro surpreendeu até mesmo o dono do lugar. No total, na capital, 12 lotéricas garantiram bilhetes premiados com cinco acertos da Mega. Foram 11 apostadores sortudos, sendo oito jogos simples e três bolões. No país, 1.031 apostadores acertaram essa quina.

Segundo Walter Stanula, 56 anos, dono da lotérica, o que houve foi uma felicidade improvável. A família toda comemorou ao saber pelo site da Caixa que o estabelecimento tinha sido premiado.

“Foi no almoço de quarta-feira (1.°). Eu nunca vi isso. É muito raro dois jogos de clientes diferentes darem no mesmo lugar. Pelo número de apostas, a probabilidade de sair é pequena. Realmente, demos muita sorte. Só não coloquei faixa sobre os dois bilhetes premiados aqui na frente porque, nessa época do ano, ainda não tem ninguém pra produzir uma para mim”, brincou Stanula, que trabalha no ramo há 19 anos.

Ainda segundo ele, outros prêmios de valor elevado já saíram na Lotérica Gênio. “Prêmios principais só passamos perto, mas quadra da Quina, prêmio de R$ 120 mil da Timemania, segunda faixa da Dupla Senna de R$ 80 mil, Quina de São João de R$ 97 mil já tivemos aqui. Dá para dizer que é pé-quente”. De acordo com Stanula, o volume de apostas na Gênio gira em torno de R$ 180 mil por mês.

O prêmio para as apostas simples é de R$ 57,5 mil. Já para o bolão, o valor pago será de R$ 115 mil. Nenhum apostador do Paraná acertou os seis números: veja mais sobre o sorteio da Mega da Virada 2019. No total, quatro apostas irão dividir o prêmio de R$ 304 milhões, o que rende R$ 76 milhões para cada aposta vencedora da Mega da Virada 2019.

As dezenas sorteadas na noite da última terça-feira ( 31) foram: 03 – 35 – 38 – 40 – 57 – 58.

O próximo sorteio da Mega Sena acontece no sábado (4) e tem como prêmio o valor de R$ 2 milhões.

Sempre por aqui!

Curitiba tem fama de ser uma cidade pé-quente nas loterias. Na Mega da Virada de 2018, por exemplo, um apostador da cidade faturou R$ 5,8 milhões ao acertar os seis números. Outro prêmio da Mega que saiu para uma aposta feita em Curitiba foi em julho passado, quando um sortudo faturou R$ 8,2 milhões.

Sortudo na RMC leva a Lotofácil!

Uma pessoa de Quatro Barras, na região Metropolitana de Curitiba foi um dos três acertadores do concurso 1.910 da Lotofácil, que sorteou R$ 2,5 milhões na noite de segunda-feira (30). O sortudo de Quatro Barras vai receber R$ 565,4 mil.