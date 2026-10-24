Distribuidora de medicamentos de Curitiba cresce 15,6% e aposta em oncologia

A distribuidora curitibana Promefarma cresceu 15,6% em 2025 e aposta na expansão de áreas estratégicas, como a distribuição de medicamentos oncológicos, para sustentar seu próximo ciclo de desenvolvimento. Com 37 anos de história, a empresa atende clientes em diferentes regiões do Brasil e busca ampliar o portfólio e a capacidade de atendimento.

Segundo a companhia, o resultado foi impulsionado por investimentos em tecnologia e melhoria de processos, além do fortalecimento da Unidade de Negócios de Oncologia e do relacionamento com indústrias parceiras. A ampliação da base de clientes e do portfólio também contribuiu para o desempenho.

A operação logística é outro eixo da estratégia. A Promefarma mantém uma estrutura de aproximadamente 5 mil metros quadrados e atende diferentes regiões do país, inclusive áreas em que as condições de transporte exigem planejamento adicional, como o Norte brasileiro. A distribuição de medicamentos demanda cuidados específicos de armazenagem, controle e entrega para preservar a segurança dos produtos.

De farmácia de bairro a distribuidora nacional

A trajetória atual da Promefarma tem a marca dos empresários Luciana Capeletti e Elcio Luis Bordignon, que assumiram a gestão da companhia em 2006. Antes disso, o casal construiu experiência no varejo farmacêutico. No início dos anos 2000, adquiriu uma pequena farmácia de cerca de 30 metros quadrados no bairro Parolin, em Curitiba, e expandiu o negócio para seis unidades.

A experiência no atendimento direto aos consumidores influenciou a visão dos empreendedores sobre a distribuição de medicamentos. Em 2006, eles reuniram economias e recorreram a financiamentos para assumir a Promefarma, então em processo de sucessão.

Desde então, a empresa ampliou a atuação nacional e investiu em tecnologia, logística e desenvolvimento de equipes. Fundada quase uma década antes de o casal assumir a gestão, a distribuidora segue sob o comando dos empresários e completa 37 anos com o desafio de acompanhar as transformações do mercado farmacêutico.

Luciana Capeletti e Elcio Luis Bordignon, assumiram a gestão da companhia em 2006. (Crédito: Divulgação / Promefarma)