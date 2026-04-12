Diretora da Gazeta do Povo Jornais é destaque em prêmio de liderança

Ana Amélia Cunha Pereira Filizola, vice-presidente da Rede Paranaense de Comunicação (RPC), sócia-proprietária da Gazeta do Povo e diretora do Departamento de Jornais do GRPCOM, será homenageada com o Prêmio Mulheres Empreendedoras de Curitiba nesta quinta-feira (16/04), na Câmara Municipal da capital.

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a premiação reconhece mulheres que se destacam à frente de empresas, cooperativas, ações de voluntariado ou associações na capital paranaense, contemplando áreas como indústria, artesanato, comércio e serviços.

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A indicação de Ana Amélia é de autoria do vereador João Bettega (PL). Nesta edição, 31 mulheres empreendedoras serão homenageadas por indicação dos vereadores da casa (veja a lista).

Entre os nomes reconhecidos estão também Mylena Cooper, diretora dos Crematórios e Cemitérios Vaticano, e Nanna Mercury, coordenadora artística do Disney Celebra Brasil.

Homenagem às mulheres e aos jornalistas

Na segunda-feira (13/04), às 19h30, o plenário do Palácio Rio Branco recebe uma solenidade em homenagem ao Dia do Jornalista, com o tema “Quem informa, transforma”, destacando o papel da imprensa na democracia. A iniciativa é da vereadora Giorgia Prates (PT).

Já na quinta-feira (16/04), às 14h, será realizada uma audiência pública sobre segurança feminina e prevenção à violência, proposta pela vereadora Meri Martins (Republicanos). O encontro, aberto ao público e com transmissão online, vai discutir ações e políticas de proteção às mulheres.