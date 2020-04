O ex-BBB Diego Alemão, vencedor da edição 7 do reality show Big Brother Brasil, foi solto da Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), no início da tarde deste domingo (19) ao pagar fiança de R$ 7 mil. Ele foi preso após se envolver em um acidente de trânsito na Rua João Alencar Guimarães, no bairro Santa Quitéria, em Curitiba, na manhã de sábado (18).

Na manhã deste domingo, o advogado de defesa informou que já tinha a informação de que o juizado de plantão tinha apresentado um parecer favorável a liberdade do ex-BBB. “Importante falar que iremos mostrar algumas coisas bem diferentes do que está sendo mostrado. O Alemão foi extorquido após o acidente”, relatou Jeffrey Chiquini, advogado de defesa do ex-BBB, que promete divulgar uma nota para a imprensa no período da tarde.

A liberdade de Diego Alemão foi concedida pela juíza Fernanda Maria Zerbeto Assis Monteiro. Na decisão, a magistrada relata que documentos e provas produzidas indicam que o autuado dirigia veículo automotor sob a influência de álcool ou outra

substância psicoativa e que preferiu não fazer o exame de bafômetro. Além disto, agrediu fisicamente o condutor do outro carro envolvido no acidente de trânsito e desacatou os policiais. No entanto, no entendimento da juíza, os crimes praticados não indicam que a prisão venha a ser mantida, pois a pena dos delitos não ultrapassam a quatro anos; o indiciado é primário, possui residência fixa e

ocupação lícita.

E agora, Alemão?

A juíza impôs o pagamento de R$ 7 mil como fiança. Diego Alemão ainda terá que comparecer a cada dois meses em Curitiba informar e justificar atividades durante o

curso do inquérito. O ex-BBB está proibido de se ausentar de São Paulo ( comarca que ele reside) por prazo superior a oito dias, sem prévia autorização judicial.

