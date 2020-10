O calor deve seguir presente em Curitiba e região nesta quarta-feira (14) e há possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a chuva pode aparecer por causa da umidade do ar, que está mais elevada e, inclusive, tem sido a responsável pela sensação de abafado dos últimos dias.

No Litoral do Paraná, a previsão é parecida, com a umidade relativa do ar mais intensa à beira-mar.

De acordo com o Simepar, as temperaturas na capital devem variar entre 14ºC e 30ºC nesta quarta-feira. A chuva que deve aparecer à tarde vem em forma de pancadas isoladas, tanto em Curitiba como na região metropolitana. Já a partir da madrugada de quinta-feira (15), quando uma área de instabilidade se forma no Paraguai, a chuva tende a se tornar mais contínua.

“Pode-se dizer que a formação dessa instabilidade no Paraguai vai aumentar um pouco mais umidade que já está presente em Curitiba. No Litoral também. Essa condição, aliada ao calor, deve provocar chuvas mais presentes na quinta-feira”, aponta o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar. “Na quarta, as condições atmosféricas são para pancadas mais isoladas”, explica Barbieri.

Litoral

Nas praias do Paraná, a quarta-feira também segue com tempo mais ameno. Conforme aponta o Simepar, as temperaturas não sobem tanto e o sol quase não aparece por causa do céu encoberto. Assim como em Curitiba, há possibilidade de chuva ao longo do dia.

Sobre as temperaturas, o Simepar aponta uma variação térmica entre 17ºC e 23ºC em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná.