Dia do Consumidor 2025 é neste sábado; não caia em golpes

O Dia do Consumidor está chegando. Esta data, traz consigo uma série de promoções e descontos em diversos setores do comércio. Mas você sabe como aproveitar as ofertas sem cair em armadilhas?

O que é o Dia do Consumidor?

Criado em 1962 pelo presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, o Dia do Consumidor foi instituído no Brasil em 1990, com a aprovação do Código de Defesa do Consumidor. Desde então, a data se tornou não apenas um momento de reflexão sobre os direitos dos consumidores, mas também uma oportunidade para o comércio oferecer promoções especiais.

Muitas lojas e e-commerces aproveitam a ocasião para realizar a chamada “Semana do Consumidor”, estendendo as ofertas por vários dias. Em 2025, espera-se que as promoções comecem já no dia 11 de março, terça-feira, e se estendam até o domingo, dia 16. Durante esse período, é comum encontrar descontos em diversos produtos, desde eletrônicos até itens de uso pessoal.

Quando é o Dia do Consumidor 2025?

Dia do Consumidor 2025 acontece neste sábado (15). Grandes marcas com lojas físicas e onlines devem trazer grandes descontos e promoções e este pode ser o momento perfeito para o consumidor economizar. No entanto, é importante ficar atento.

Nem todas as ofertas são tão vantajosas quanto parecem. Especialistas recomendam pesquisar os preços com antecedência e comparar valores em diferentes lojas antes de efetuar uma compra. Além disso, é fundamental conhecer seus direitos como consumidor. Lembre-se: você tem direito à troca de produtos com defeito, ao arrependimento em compras online e a informações claras sobre os produtos e serviços adquiridos.

Para aproveitar melhor as ofertas do Dia do Consumidor, planeje-se com antecedência. Faça uma lista dos itens que realmente precisa e estabeleça um orçamento. Evite compras por impulso e fique atento a possíveis fraudes, especialmente em compras online. Sempre verifique a reputação da loja e a segurança do site antes de fornecer seus dados pessoais ou financeiros.

Por fim, lembre-se que o Dia do Consumidor não é apenas sobre compras. É uma oportunidade para refletir sobre nossos hábitos de consumo e como podemos fazer escolhas mais conscientes e sustentáveis. Afinal, ser um consumidor informado e responsável é um exercício diário de cidadania.

