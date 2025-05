Dia das Mães gelado no Paraná; veja a previsão do tempo

O domingo (11) de Dia das Mães será marcado pela influência da frente fria que avançou pelo Paraná nos últimos dias. A previsão é tempo estável, sem chuva significativa, mas com temperaturas mais baixas. Segundo o Simepar, na metade sul do estado os termômetros poderão registrar valores em torno dos 6 °C no Centro-Sul e Sudeste.



Em Curitiba, o dia amanhece com temperatura na casa dos 10ºC, o sol aparece entre muitas nuvens e a temperatura máxima não deve passar dos 18ºC. Devido à umidade vinda do oceano, haverá aumento da nebulosidade entre o litoral e a RMC, com possibilidade de chuviscos ao longo do dia.

Os fortes temporais que atingiram algumas regiões do Paraná na tarde de sexta-feira (9) causaram estragos. Na manhã deste sábado (10), segundo a Copel, há 20.766 unidades consumidoras sem energia em todo o estado, por conta de danos causados à rede elétrica pelos ventos fortes e chuvas intensas com a entrada de uma frente fria. Em Curitiba são 680 desligamentos.