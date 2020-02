Curitiba terá 17 pontos de vacinação neste sábado (15), Dia D da Campanha Nacional Contra o Sarampo. A campanha será dois dias depois da primeira morte por sarampo em 2020. Nesta sexta-feira (14), a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro confirmou que um bebê de 8 meses que morreu em 6 de janeiro foi vítima do sarampo. Desde 2000 o Rio não registrava morte pela doença.

A campanha é destinada a pessoas entre 5 e 59 anos que ainda não se imunizaram contra a doença, que já registrou 496 casos na cidade segundo o balanço mais recente.

Serão cinco unidades de saúde e mais 12 locais de grande circulação de pessoas, como praças, shoppings e supermercados – confira a lista dos lugares abaixo. Segundo o diretor do Centro de Epidemiologia de Curitiba, Alcides Oliveira, a estratégia é levar a vacina onde estão as pessoas. “Vamos aos locais onde as pessoas possam estar circulando, é uma oportunidade a mais para aqueles que não têm tempo de ir até a unidade de saúde ou até mesmo desconhecem a campanha”, explica Oliveira.

Para as idades entre 5 e 19 anos e dos 30 aos 50 anos a vacinação é seletiva. É preciso levar a carteirinha de vacinas para verificação, pois somente será imunizada a pessoa que nunca recebeu a dose ou que esteja com o esquema vacinal incompleto. A população com até 29 anos deve receber duas doses da vacina. E para as pessoas que estão no grupo com idade entre 30 e 49 anos basta ter o registro de uma dose.

“Os jovens de 20 a 29 anos que tenham sido vacinados há mais de 30 dias devem tomar uma dose de reforço. É hora de eliminar o sarampo”, alerta o diretor do Centro de Epidemiologia.

Dia D de Vacinação

Data: sábado (15/2)

Público: pessoas de 5 a 59 anos

Distrito Sanitário Bairro Novo

• Unidade de Saúde Bairro Novo (Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791, Sítio Cercado) – das 8h às 12h.

• Unidade de Saúde Sambaqui (Rua Roberto Dala Barba, 44, Ganchinho) – das 8h às 12h.

• Supermercado Jacomar – Sítio Cercado (Rua Tijucas do Sul, 1.501) – das 10h às 16h.

Distrito Sanitário Boa Vista

• Casa China (Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 2.800, Bacacheri) – das 11h às 17h.

Distrito Sanitário Boqueirão

• Centro de Operações Policiais Especiais (Rua Conde de São João das Duas Barras, 1.274, Boqueirão) – das 8h às 12h.

• Supermercado Big Xaxim (Rua Francisco Derosso, 2.973, Xaxim) – das 12h às 17h.

• Shopping Cidade (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 4.984, Hauer) – das 10h às 14h.

Distrito Sanitário Cajuru

• Unidade de Saúde Iracema (Rua Professor Nivaldo Braga, 1.571, Capão da Imbuia) – das 8h às 12h.

Distrito Sanitário CIC

• Unidade de Saúde Oswaldo Cruz (Rua Pedro Gusso, 3.749, CIC) – das 8h às 16h.

Distrito Sanitário Matriz

• Praça Oswaldo Cruz – das 10h às 17h.

• Supermercado Festval da Silva Jardim (Avenida Silva Jardim, 506, Rebouças) – das 10h às 17h.

• Supermercado Festval da Praça 29 de Março (Rua Brigadeiro Franco, 641, Mercês) – das 10h às 17h.

• Shopping Mueller (Avenida Cândido de Abreu, 127, Centro Cívico) – das 10h às 17h.

Distrito Sanitário Pinheirinho

• Shopping Palladium (Avenida Presidente Kennedy, 4.121, Portão) – das 10h às 16h.

Distrito Sanitário Portão

• Unidade de Saúde Vila Guaíra (Rua São Paulo s/n, Vila Guaíra) – das 8h às 17h.

Distrito Sanitário Tatuquara

• Ceasa (Rodovia Régis Bittencourt, BR 116, Tatuquara) – das 8h às 12h.

• Evento Cruzada Evangelista na Cancha de Areia Dom Bosco (Rua Fernando Rodrigues de Lima, 41-91 – Campo de Santana) das 14h às 17h.