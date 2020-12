O primeiro dia de dezembro segue com o tempo instável em Curitiba e região. Nesta terça-feira (1.º), a previsão é de céu nublado e possibilidade de pancadas isoladas de chuva pela manhã e à tarde. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas também ficam mais amenas na capital. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há risco de temporais, mas pode haver chuva acompanhada de trovoadas em algumas áreas.

Em Curitiba, nesta terça, o Simepar aponta temperaturas variando entre 16º C e 21º C, quase 10º C a menos do que vinha sendo registrado nos últimos dias. No entanto, conforme a meteorologia, a partir de quarta-feira (2) as marcações nos termômetros voltam a subir e devem chegar até os 27º C na sexta-feira (4).

Sobre as condições para a chuva, apesar do céu nublado, o Simepar não indica um dia chuvoso. Nem mesmo o Inmet tem essa previsão. O que deve ocorrer são precipitações irregulares.

Litoral

Ainda segundo o Simepar, na madrugada desta terça-feira as chuvas ficaram concentradas no setor Leste do Paraná, principalmente no Litoral. Por lá, as temperaturas também ficam amenas e o céu deve permanecer encoberto ao longo do dia, por causa da umidade elevada.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas devem variar entre 21º C e 24º C.