Dez agências da Caixa Econômica Federal estarão abertas neste sábado (22), na grande Curitiba, para atendimento especial aos beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS. As agências funcionarão das 8h às 12h.

Beneficiários que recebem auxílio emergencial pela poupança digital que são nascidos até junho poderão sacar em espécie os R$ 600 da ajuda neste sábado. Já no saque emergencial do FGTS, beneficiários nascidos até março podem retirar até R$ 1.045.

Segundo a Caixa, não é preciso madrugar nas filas e quem chegar no horário estabelecido será atendido.

Agências da Caixa abertas neste sábado na Grande Curitiba

Curitiba

*Ag Fazendinha – Rua João Dembinski, 3265, Fazendinha.

*Ag Carlos Gomes – Avenida MArechaç Floriano Peixoto, 275, Centro

*Ag Pinheirinho – Avenida Winston Churchill, 2351, Pinheirinho.

*Ag. Sítio Cercado – Rua dos Pioneiros, 1171, Sítio Cercado.

Almirante Tamandaré

*Ag. Pedra Branca – Rua José Carlos Colodel, 306, Centro.

Campo Largo

*Ag. Campo Largo – Rua Xavier da Silva, 1149, Centro.

Colombo

* Ag Alto Maracanã – Rua MArginal José de Anchieta, 1440, Jardim Guarani.

Fazenda Rio Grande

*Ag. Fazenda Rio Grande – Rua Jacarandá, 305, Eucaliptos.

Pinhais

*Ag Pinhais – Avenida Camilo de Lellis, 348, Jardim Pinhais.

São José dos Pinhais

*Ag São José dos Pinhais – Rua Quinze de Novembro, 21477, Centro.

