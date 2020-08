As agências da Caixa Econômica Federal passarão a funcionar das 8h às 13h para atendimento de serviços essenciais a partir de terça-feira (18). É nesta data que começa o saque em espécie do Auxílio Emergencial para beneficiários do Bolsa Família. Já no Saque Emergencial do FGTS, atualmente podem realizar sacar em espécie os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro.

O banco reforça que não é preciso madrugar nas filas. De acordo com a Caixa, todas as pessoas que chegarem nas agências durante o horário de funcionamento serão atendidas.

Os recursos do Saque Emergencial do FGTS e do Auxílio Emergencial podem ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem. Os usuários que precisam atualizar o cadastro no aplicativo, podem enviar a documentação pelo próprio App.

Os pagamentos do Auxílio Emergencial e do Saque Emergencial do FGTS seguem os calendários já divulgados.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?