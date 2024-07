Deu grau e deu ruim: adolescente sem CNH faz manobra e é apreendido na RMC

A Polícia Civil do Paraná apreendeu em flagrante um adolescente de 17 anos por dirigir uma motocicleta sem permissão e por realizar manobra perigosa em via pública. A situação aconteceu nesta sexta-feira (26), em Piraquara, região metropolitana de Curitiba.

Conforme apurado, a equipe policial estava retornando de diligências, ocasião em que visualizou o adolescente cortando giro.

“Em um determinado momento do local, onde tinha uma lombada, ele aproveitou e empinou a motocicleta, seguiu por mais de 300 metros fazendo essa manobra na contramão da pista”, conta o delegado Lucas Maia.

O adolescente foi encaminhado à delegacia do município para os procedimentos cabíveis.

