O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) estendeu, por tempo indeterminado, os prazos para renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida, transferência de veículos, recursos de infrações, entre outros serviços. A medida tem como base a orientação de isolamento social para evitar a propagação do coronavirus. Lembrando que grande parte dos serviços disponíveis no Detran-PR pode ser feita pela internet.

Porém, os motoristas devem ficar atentos, pois as medidas, de acordo com a portaria do Detran, valem apenas para carteiras vencidas apenas desde o dia 19 de fevereiro. Já a conclusão para os processos da primeira habilitação ficam adiados para um prazo de 12 a 18 meses.

Mais informações sobre os serviços pelo site do Detran-PR, ou pelo aplicativo Detran Inteligente, disponível para sistemas Android e iOS, ou pelo teletefone 0800-643 7373.

