Com o isolamento social pela pandemia do novo coronavírus, as pessoas estão utilizando ainda mais a tecnologia para passar o tempo. Da tela do seu celular, pode aparecer uma notícia falsa e aí o prejuízo pode ser grande para quem acessa a informação. Empresas já foram vítimas de fraudes e golpes neste período de quarentena e até a Tribuna do Paraná passou por isto. Agora é a vez do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) alertar a população.

Durante a semana, surgiu um site em que o Detran-PR estaria promovendo leilões online, prática esta que não ocorre. Em nota, a autarquia relata que o site é falso. O uso indevido do nome do órgão, bem como a utilização indevida de sua logomarca já estão sendo investigados.

Vale reforçar os canais oficiais do Detran-PR

Portal: http://www.detran.pr.gov.br

Redes sociais:

Facebook e Instagram: @detranpr

Twitter: @detran_pr

LinkedIn: Detran/PR

Call Center: 0800 643 7373