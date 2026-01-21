Desorientação e calor: mais idosos estão se perdendo no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com o aumento do fluxo de turistas durante o Verão Maior Paraná, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) reforça a necessidade de atenção especial com pessoas idosas que frequentam praias e balneários. As altas temperaturas potencializam riscos como desidratação, desorientação, quedas e mal-estar.

Casos de idosos perdidos são registrados com frequência durante a temporada. Algumas situações estão associadas a doenças como Alzheimer e dificuldades de comunicação ou orientação espacial, enquanto outras ocorrem quando a pessoa se sente insegura ou perde momentaneamente a referência do local.

“As equipes de guarda-vidas e bombeiros militares estão preparadas para prestar apoio imediato nesses casos, acolher o idoso com segurança e realizar o contato com familiares de forma rápida”, explica a capitã Tamires Pereira, dos Bombeiros.

O calor intenso, a diminuição da sensação de sede e o uso de certos medicamentos deixam os idosos mais vulneráveis à desidratação e à exaustão térmica durante o verão. Esses quadros podem se desenvolver silenciosamente, causando confusão mental, tontura, sonolência e até perda de consciência.

As quedas e a desorientação também são preocupações importantes em ambientes com areia quente, desníveis e grande circulação de pessoas. A exposição prolongada ao sol aumenta o risco de queimaduras, já que a pele do idoso é mais fina e sensível. O uso de protetor solar é imprescindível, assim como chapéu de abas largas, óculos de sol e roupas leves com proteção UV.

Identificação para segurança

Como medida preventiva, o Corpo de Bombeiros recomenda o uso de pulseiras de identificação, recurso muito utilizado para crianças, mas igualmente importante para idosos e qualquer pessoa que realize atividades físicas sozinha. As pulseiras facilitam o contato com familiares em casos de emergência.

“O uso de identificação pessoal faz toda a diferença em situações de emergência. Uma pulseira com nome e telefone agiliza o atendimento e dá mais tranquilidade para a família”, reforça a capitã.

Os bombeiros também destacam a importância de manter familiares informados sobre o trajeto e o horário previsto de retorno, além de priorizar atividades nos períodos mais amenos do dia. O compartilhamento de localização em tempo real, por meio de aplicativo no celular, é uma estratégia adicional de segurança.

Atividade física com responsabilidade

O Corpo de Bombeiros ressalta que a prática de atividades físicas é essencial para a saúde física e mental dos idosos e deve ser incentivada, desde que realizada com responsabilidade, atenção aos limites do corpo e medidas preventivas adequadas.

Em qualquer situação de mal-estar, desorientação ou dificuldade de retorno, a orientação é procurar imediatamente um guarda-vidas ou ligar para o telefone de emergência 193.

Orientações dos bombeiros para idosos na praia:

– Mantenha hidratação constante, mesmo sem sensação de sede;

– Evite exposição ao sol entre 10h e 16h, priorizando horários mais amenos;

– Utilize protetor solar, chapéu ou boné, óculos de sol e roupas com proteção UV;

– Prefira alimentação leve, com frutas e alimentos frescos;

– Evite caminhar sozinho em locais movimentados ou desconhecidos;

– Utilize pulseiras ou identificações pessoais com nome e telefone;

– Informe familiares sobre o trajeto e o horário estimado de retorno;

– Em caso de tontura, fraqueza, confusão ou mal-estar, procure ajuda imediatamente.