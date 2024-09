Desfile de Sete de Setembro em Curitiba vai reunir 6 mil pessoas

O Governo do Estado e a 5ª Divisão de Exército realizam neste sábado o tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro, no Centro Cívico, em Curitiba. Com início a partir das 9 horas, cerca de 6.200 pessoas, entre civis e militares, desfilam pela Avenida Cândido de Abreu, saindo do Palácio Iguaçu com destino à Praça 19 de Dezembro, em um percurso de 1,3 quilômetro.

O público poderá ver bandeiras e uniformes históricos, além de acompanhar a trajetória de ex-integrantes do Batalhão Suez (primeira Operação de Paz com participação do Brasil) e das Forças de Paz, além de viaturas como o Jeep Willys e Dodge Comand, ambos de 1945, da época da 2ª Guerra Mundial. Serão usadas 280 viaturas, entre eles os blindados Guarani e Leopard. Também haverá um sobrevoo de quatro aeronaves ao final do desfile.

Pelo Governo do Estado, cerca de 300 militares, entre policiais e bombeiros, desfilam. Também participam policiais civis e penais. Quase 400 alunos de colégios estaduais e cívico-militares também participam do evento.

Programação

Às 8h será realizada a 1ª Revista da Tropa pelo comandante da Artilharia Divisionária da 5ª Divisão de Exército, general de brigada Márcio Ricardo Grala. Em seguida, será realizada uma 2ª Revista da Tropa, pelo comandante da 5ª Divisão de Exército, general de divisão Ricardo José Nigri.

Às 9h, terá início o desfile de escolas civis e cívico-militares, seguido por diversas associações e agremiações. Ao todo, oito colégios cívico-militares e cinco estaduais participam, além de outras instituições, como municipais e particulares.

Às 10h, desfilam escolas militares e grupamentos – a pé e motorizados –, com tropas da Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar do Paraná, Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal de Curitiba, além da participação de instituições governamentais não militares, como Defesa Civil.

O desfile será encerrado com um grupamento de cavalos composto por integrantes do Clube do Cavalo do Paraná, da Polícia Militar e do Colégio Militar de Curitiba, além de quatro aeronaves do Governo do Estado.

Bloqueio no trânsito

O desfile vai provocar bloqueios na região do Centro Cívico já a partir das 6h de sábado até o término do evento. Serão 23 pontos de bloqueio e nove barreiras.

Os bloqueios envolvem as ruas Deputado Mário de Barros, José Sabóia Cortês, Albano Reis, Vieira dos Santos, São Sebastião, Francisco de Paula Guimarães, Ricardo Lemos, Manoel Eufrásio, Moysés Marcondes e Eurípedes Garcez do Nascimento, Presidente Carlos Cavalcanti, Paula Gomes, Inácio Lustosa, Barão de Antonina, Senador Xavier da Silva e Luiz Leão, Lysimaco Ferreira da Costa, Aristides Teixeira, entre outras.

TRANSMISSÃO –

O público que preferir acompanhar o desfile de casa poderá assisti-lo na TV Paraná Turismo pelo canal 9.1 da TV aberta e no canal 509 na Claro/NET. O sinal também chega às antenas parabólicas de todo o Brasil pelo Satélite Star One D2, na frequência 3985, pela Banda KU, no canal 236, e ainda na Sky TVRO no canal 66. A cobertura ocorre em parceria com a TV Evangelizar, que transmitirá o evento ao vivo pelo seu canal no YouTube.

TENSO!!! Na base do pó!! Curitiba ainda tem ruas sem asfalto, acredita?? Triste demais! O que aconteceu com esse bichinho? Registro é impressionante! Pra que?? Moda nas estradas é um PERIGO para você e sua família!