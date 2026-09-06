Desfile da Independência bloqueia 36 pontos em Curitiba nesta segunda; veja lista completa

Nesta segunda-feira (7), devido ao tradicional desfile cívico do Dia da Independência, o trânsito terá alterações no Centro Cívico, em Curitiba. O fluxo estará totalmente bloqueado na Avenida Cândido de Abreu, entre as 3h da manhã e as 14h da tarde.

Os motoristas não poderão circular também na Rua Barão do Serro Azul, que é continuação da Cândido de Abreu, desde a Inácio Lustosa até a Carlos Cavalcanti. Agentes de trânsito, guardas municipais, policiais militares e soldados do Exército estarão a postos para organizar o fluxo de veículos.

O desfile terá início às 9h e a Prefeitura estima a participação de 30 mil pessoas. Os bloqueios visam a segurança de todos.

Além disso, de acordo com a Prefeitura de Curitiba, também será afetado o trânsito dos bairros: Bom Retiro, Centro, Centro Cívico, São Francisco, Ahú, Alto da Glória e Juvevê.

Pontos de bloqueio em Curitiba nesta segunda-feira (7)

Rua Amintas de Barros x rua Mariano Torres, na pista da esquerda

Rua Conselheiro Araújo x rua Luiz Leão

Rua Presidente Farias x rua Carlos Cavalcanti

Rua Barão do Cerro Azul x rua Carlos Cavalcanti

Rua Carlos Cavalcanti x rua Mateus Leme

Rua Carlos Cavalcanti x rua Duque de Caxias

Rua Trajano Reis x rua Paula Gomes

Rua Trajano Reis x rua Inácio Lustosa

Rua Trajano Reis x rua Barão de Antonina

Rua Mateus Leme x rua Aristides Teixeira

Rua Mateus Leme x rua Lysimaco Ferreira da Costa

Rua Mateus Leme x rua Professor Benedito Nicolau dos Santos

Rua Mateus Leme x rua Deputado Mário de Barros

Rua Mateus Leme x rua José Sabóia Cortes

Rua Euclides Bandeira x rua José Sabóia Cortes

Rua Mateus Leme x rua Albano Reis

Rua Brasilino Moura x rua Francisco Scremin

Rua Eurípedes Garcez do Nascimento x rua Benjamin Zilli

Rua Benjamin Zilli x rua Alberto Foloni

Rua Guaratuba x rua São Sebastião

Rua Guaratuba x rua Francisco de Paula Guimarães

Rua Guaratuba x rua Ricardo Lemos

Rua Manoel Eufrásio x rua São Pio X

Rua São Pio X x rua Moisés Marcondes

Rua Rocha Pombo x rua Marechal Mallet

Rua Alberto Foloni x rua Deputado Mário de Barros

Rua Alberto Foloni x rua Augusto Severo

Rua Euzébio da Mota x rua Mauá

Rua Mauá x rua Campos Sales

Rua Augusto Severo x Avenida João Gualberto

Rua Mauá x Avenida João Gualberto

Rua Ivo Leão x Avenida João Gualberto

Rua Carlos Eduardo Leão x rua General Carneiro

Rua Agostinho Leão Júnior x rua Padre Antônio

Mudanças no transporte coletivo

Desde sexta-feira (4) a estação tubo Comendador Fontana, sentido Pinheirinho, CIC e Boqueirão, está desativada. Ela deve voltar a funcionar depois que o palco for desmontado, segundo a Prefeitura. Enquanto isso, os usuários podem fazer conexão e embarque na estação Tubo Prefeitura.

Assim, as linhas afetadas pelo desfile são:

505 – Boqueirão / Centro Cívico

700 – Pinheirinho / Cabral

607 – Colombo / CIC

210 – CIC / Cabral