Desfile da Independência bloqueia 36 pontos em Curitiba nesta segunda; veja lista completa

Nesta segunda-feira (7), devido ao tradicional desfile cívico do Dia da Independência, o trânsito terá alterações no Centro Cívico, em Curitiba. O fluxo estará totalmente bloqueado na Avenida Cândido de Abreu, entre as 3h da manhã e as 14h da tarde.
Os motoristas não poderão circular também na Rua Barão do Serro Azul, que é continuação da Cândido de Abreu, desde a Inácio Lustosa até a Carlos Cavalcanti. Agentes de trânsito, guardas municipais, policiais militares e soldados do Exército estarão a postos para organizar o fluxo de veículos.
O desfile terá início às 9h e a Prefeitura estima a participação de 30 mil pessoas. Os bloqueios visam a segurança de todos.
Além disso, de acordo com a Prefeitura de Curitiba, também será afetado o trânsito dos bairros: Bom Retiro, Centro, Centro Cívico, São Francisco, Ahú, Alto da Glória e Juvevê.
Pontos de bloqueio em Curitiba nesta segunda-feira (7)
- Rua Amintas de Barros x rua Mariano Torres, na pista da esquerda
- Rua Conselheiro Araújo x rua Luiz Leão
- Rua Presidente Farias x rua Carlos Cavalcanti
- Rua Barão do Cerro Azul x rua Carlos Cavalcanti
- Rua Carlos Cavalcanti x rua Mateus Leme
- Rua Carlos Cavalcanti x rua Duque de Caxias
- Rua Trajano Reis x rua Paula Gomes
- Rua Trajano Reis x rua Inácio Lustosa
- Rua Trajano Reis x rua Barão de Antonina
- Rua Mateus Leme x rua Aristides Teixeira
- Rua Mateus Leme x rua Lysimaco Ferreira da Costa
- Rua Mateus Leme x rua Professor Benedito Nicolau dos Santos
- Rua Mateus Leme x rua Deputado Mário de Barros
- Rua Mateus Leme x rua José Sabóia Cortes
- Rua Euclides Bandeira x rua José Sabóia Cortes
- Rua Mateus Leme x rua Albano Reis
- Rua Brasilino Moura x rua Francisco Scremin
- Rua Eurípedes Garcez do Nascimento x rua Benjamin Zilli
- Rua Benjamin Zilli x rua Alberto Foloni
- Rua Guaratuba x rua São Sebastião
- Rua Guaratuba x rua Francisco de Paula Guimarães
- Rua Guaratuba x rua Ricardo Lemos
- Rua Manoel Eufrásio x rua São Pio X
- Rua São Pio X x rua Moisés Marcondes
- Rua Rocha Pombo x rua Marechal Mallet
- Rua Alberto Foloni x rua Deputado Mário de Barros
- Rua Alberto Foloni x rua Augusto Severo
- Rua Euzébio da Mota x rua Mauá
- Rua Mauá x rua Campos Sales
- Rua Augusto Severo x Avenida João Gualberto
- Rua Mauá x Avenida João Gualberto
- Rua Ivo Leão x Avenida João Gualberto
- Rua Carlos Eduardo Leão x rua General Carneiro
- Rua Agostinho Leão Júnior x rua Padre Antônio
Mudanças no transporte coletivo
Desde sexta-feira (4) a estação tubo Comendador Fontana, sentido Pinheirinho, CIC e Boqueirão, está desativada. Ela deve voltar a funcionar depois que o palco for desmontado, segundo a Prefeitura. Enquanto isso, os usuários podem fazer conexão e embarque na estação Tubo Prefeitura.
Assim, as linhas afetadas pelo desfile são:
- 505 – Boqueirão / Centro Cívico
- 700 – Pinheirinho / Cabral
- 607 – Colombo / CIC
- 210 – CIC / Cabral