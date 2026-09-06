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Desfile da Independência bloqueia 36 pontos em Curitiba nesta segunda; veja lista completa

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 06/09/26 15h30
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Desfile comemorativo à Independência do Brasil em 2018
Desfile comemorativo à Independência do Brasil em 2018. Foto: Jonathan Campos / arquivo Gazeta do Povo.

Nesta segunda-feira (7), devido ao tradicional desfile cívico do Dia da Independência, o trânsito terá alterações no Centro Cívico, em Curitiba. O fluxo estará totalmente bloqueado na Avenida Cândido de Abreu, entre as 3h da manhã e as 14h da tarde.

Os motoristas não poderão circular também na Rua Barão do Serro Azul, que é continuação da Cândido de Abreu, desde a Inácio Lustosa até a Carlos Cavalcanti. Agentes de trânsito, guardas municipais, policiais militares e soldados do Exército estarão a postos para organizar o fluxo de veículos.

O desfile terá início às 9h e a Prefeitura estima a participação de 30 mil pessoas. Os bloqueios visam a segurança de todos.

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Além disso, de acordo com a Prefeitura de Curitiba, também será afetado o trânsito dos bairros: Bom Retiro, Centro, Centro Cívico, São Francisco, Ahú, Alto da Glória e Juvevê.

Pontos de bloqueio em Curitiba nesta segunda-feira (7)

  • Rua Amintas de Barros x rua Mariano Torres, na pista da esquerda
  • Rua Conselheiro Araújo x rua Luiz Leão
  • Rua Presidente Farias x rua Carlos Cavalcanti
  • Rua Barão do Cerro Azul x rua Carlos Cavalcanti
  • Rua Carlos Cavalcanti x rua Mateus Leme
  • Rua Carlos Cavalcanti x rua Duque de Caxias
  • Rua Trajano Reis x rua Paula Gomes
  • Rua Trajano Reis x rua Inácio Lustosa
  • Rua Trajano Reis x rua Barão de Antonina
  • Rua Mateus Leme x rua Aristides Teixeira
  • Rua Mateus Leme x rua Lysimaco Ferreira da Costa
  • Rua Mateus Leme x rua Professor Benedito Nicolau dos Santos
  • Rua Mateus Leme x rua Deputado Mário de Barros
  • Rua Mateus Leme x rua José Sabóia Cortes
  • Rua Euclides Bandeira x rua José Sabóia Cortes
  • Rua Mateus Leme x rua Albano Reis
  • Rua Brasilino Moura x rua Francisco Scremin
  • Rua Eurípedes Garcez do Nascimento x rua Benjamin Zilli
  • Rua Benjamin Zilli x rua Alberto Foloni
  • Rua Guaratuba x rua São Sebastião
  • Rua Guaratuba x rua Francisco de Paula Guimarães
  • Rua Guaratuba x rua Ricardo Lemos
  • Rua Manoel Eufrásio x rua São Pio X
  • Rua São Pio X x rua Moisés Marcondes
  • Rua Rocha Pombo x rua Marechal Mallet
  • Rua Alberto Foloni x rua Deputado Mário de Barros
  • Rua Alberto Foloni x rua Augusto Severo
  • Rua Euzébio da Mota x rua Mauá
  • Rua Mauá x rua Campos Sales
  • Rua Augusto Severo x Avenida João Gualberto
  • Rua Mauá x Avenida João Gualberto
  • Rua Ivo Leão x Avenida João Gualberto
  • Rua Carlos Eduardo Leão x rua General Carneiro
  • Rua Agostinho Leão Júnior x rua Padre Antônio

Mudanças no transporte coletivo

Desde sexta-feira (4) a estação tubo Comendador Fontana, sentido Pinheirinho, CIC e Boqueirão, está desativada. Ela deve voltar a funcionar depois que o palco for desmontado, segundo a Prefeitura. Enquanto isso, os usuários podem fazer conexão e embarque na estação Tubo Prefeitura.

Assim, as linhas afetadas pelo desfile são:

  • 505 – Boqueirão / Centro Cívico
  • 700 – Pinheirinho / Cabral
  • 607 – Colombo / CIC
  • 210 – CIC / Cabral
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