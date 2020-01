Curitiba sedia neste fim de semana um dos principais eventos de criação de games do mundo. A 11ª edição do Global Game Jam, maratona que começa nesta sexta-feira (31) e vai até domingo (2), acontece no campus da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), no bairro Prado Velho.

A Global Game Jam ocorre simultaneamente em mais de 900 locais em mais de 100 países. A expectativa é reunir em Curitiba cerca de 550 participantes nos dois dias de evento. A organização é do Curso de Jogos Digitais da PUCPR.

Durante 48 horas do hackathon – evento que reúne programadores, designers e outros profissionais de desenvolvimento de softwares -, os fãs de games poderão criar, desenvolver ou modificar jogos digitais já existentes, como aventuras de RPG, realidade virtual ou aumentada, tabuleiros, entre outros.

De acordo com o professor Bruno Campagnolo, coordenador do curso de Jogos Digitais da PUCPR e organizador do evento, a Global Game Jam Curitiba se destaca pelo aspecto prático e pela grande produção de jogos. “É uma oportunidade de que designers, programadores, professores e criadores de conteúdo desenvolvam jogos com foco em inovação e imersão”, ressalta.

Na tarde de domingo (2), das 15h às 17h30, o evento será aberto gratuitamente ao público em geral para que os trabalhos sejam expostos. Para mais informações, acesse: https://bit.ly/ggjcwb20