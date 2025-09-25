Descubra 5 segredinhos para fazer seus tênis durarem muito mais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O tênis conquistou seu espaço como peça fundamental no guarda-roupa moderno. Das reuniões de trabalho aos passeios de fim de semana, ele une conforto, praticidade e estilo. Com o uso cada vez mais frequente no cotidiano, aumenta a necessidade de encontrar formas de garantir que esse calçado se mantenha em boas condições por mais tempo. Pensando nisso, a especialista têxtil da 5àsec, Marinês Cassiano, compartilha dicas valiosas para preservar seus tênis e aumentar sua durabilidade.

1. Evite lavar os tênis na máquina

A lavagem na máquina é uma das principais causas de desgaste prematuro dos tênis. A ação rotativa do equipamento pode afetar a estrutura do solado, provocar descolamentos, deformações e comprometer o conforto. Modelos com tecidos como dry-fit, knit e mesh são particularmente vulneráveis, pois suas tramas delicadas podem se romper ou perder funcionalidade.

2. Redobre a atenção com materiais sensíveis

Tênis fabricados em couro, camurça, nobuck ou tecidos pigmentados requerem cuidados específicos. Substâncias abrasivas ou limpadores caseiros podem causar manchas, endurecimento ou ressecamento das fibras. A higienização inadequada desses materiais afeta diretamente a estética do calçado e reduz sua vida útil.

3. Evite a secagem ao sol

Apesar de parecer inofensiva, a exposição direta ao sol é prejudicial para a maior parte dos materiais usados na produção de tênis. A alta temperatura pode desbotar cores, causar encolhimento e comprometer a flexibilidade dos tecidos e colagens. Para secar, prefira deixar à sombra.

4. Lembre-se de limpar também a parte interna

A parte interna dos tênis, muitas vezes negligenciada, acumula suor, umidade, bactérias e microrganismos que podem causar odores persistentes e afetar a saúde dos pés. A limpeza externa não elimina esses agentes, por isso é fundamental higienizar também palmilhas e forros, garantindo conforto e segurança no uso contínuo.

5. Impermeabilize para proteger

A impermeabilização forma uma camada protetora que evita a penetração de líquidos e sujeiras, prolongando o aspecto de novo do calçado. Além de facilitar a limpeza do dia a dia, esse processo protege o tênis contra manchas causadas por chuva, café, refrigerante e outros agentes comuns na rotina urbana. Alguns lugares, como a 5àsec, contam com esse serviço, que cria uma camada invisível reduzindo a porosidade do tecido, prevenindo a incrustação de manchas e a absorção.

“Ter cuidados simples no dia a dia com os tênis faz toda a diferença para preservar a aparência e a estrutura do calçado. São atitudes simples que ajudam a prolongar a vida útil do produto. Quanto melhor o cuidado, maior o tempo de uso com conforto e segurança”, finaliza Marinês Cassiano.