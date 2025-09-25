Haru Matsuri reúne tradição e comida japonesa em Curitiba neste fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste final de semana, Curitiba recebe a 33ª edição do Haru Matsuri, festival que celebra a chegada da primavera. Neste ano, o evento também comemora os 130 anos do Tratado de Amizade entre Brasil e Japão. O evento acontece neste sábado e domingo (27/09 e 28/09) no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, reunindo atrações culturais, artísticas e gastronômicas.

Entre as atrações confirmadas do Haru Matsuri Curitiba 2025 estão apresentações de taikô, danças tradicionais e contemporâneas, canções japonesas, demonstrações de artes marciais e o concurso de cosplay. Os estandes também oferecem produtos variados, além de exposições de arranjos florais das escolas Ikebono e Ohara Ryu e de bonsais cultivados pelo grupo Ishiyama Bonsai.

A praça de alimentação promete oferecer “comida japonesa de verdade”, com pratos que vão além do sushi. Entre os destaques do cardápio estão karê rice, mazegohan (arroz cozido com legumes, carnes, peixes e algas), karê udon (curry japonês servido com macarrão) e katsudon (arroz japonês com lombo de porco empanado e ovo).

Os ingressos para o Haru Matsuri Curitiba 2025 já estão disponíveis na plataforma Sympla, com valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), acrescidos de taxa de R$ 2,50. Crianças de até 12 anos, idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência, acompanhadas ou não, têm entrada gratuita.

Haru Matsuri Curitiba 2025 tem novidades

Uma das atrações especiais da edição será o Yosakoi Soran, conhecido como “Carnaval Japonês”. No sábado, a partir das 15h40, três grupos de Curitiba, Maringá e Londrina apresentam coreografias que unem o estilo Yosakoi à dança tradicional Soran Bushi.

Outra estreia é a do grupo Shamisen Akahori, que trará ao festival o som do shamisen, instrumento de três cordas presente na música clássica, folclórica e contemporânea do Japão. Serão duas apresentações: no sábado, às 17h15, e no domingo, às 14h15.

O público também poderá assistir ao grupo Odori Okinawa, que apresenta no sábado, às 15h, uma coreografia inédita criada para a canção Nada Sou Sou. A música, composta em comemoração ao Ano do Intercâmbio da Amizade Japão-Brasil, nasceu da colaboração entre o grupo japonês Begin e a dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó.

Serviço

33º Haru Matsuri

Data: 27 e 28 de setembro (sábado e domingo)

Horário: sábado, das 10h às 20h, e domingo, das 10h às 18h

Local: Centro de Eventos Positivo, localizado no Parque Barigui, no endereço Alameda Ecológica Burle Marx, nº 2518

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)