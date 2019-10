A Grande Curitiba terá neste fim de semana mais uma edição do Dia do Desafio, evento de descarte de resíduos recicláveis e especiais, inclusive objetos com destinação específica, como tintas, pilhas, baterias e eletroeletrônicos. A coleta será no Parque São José, em São José dos Pinhais, das 8h30 às 17h30 deste sábado (18).

Organizado pelo Instituto Paranaense de Reciclagem (InPAR), o evento ocorre pelo quarto ano seguido. O objetivo é estimular a importância do descarte seletivo. No local poderão ser deixados materiais de reciclagem corriqueira, como papel, plástico, vidro, e até aqueles que suscitam dúvidas na hora de descartar, incluindo alumínio e aço, pneus, madeira, pilhas e baterias, óleo vegetal, roupas, bolsas, calçados, tecidos, bijuterias, gesso, brinquedos e eletroeletrônicos. Em troca, participantes receberão mudas de flores.

Nas três últimas edições do Dia do Desafio, que aconteceram em Curitiba e Maringá, foram coletadas mais de 37,6 toneladas de resíduos que incluem materiais considerados perigosos.